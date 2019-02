huffingtonpost

: L'Iran celebra i quarant'anni della Rivoluzione e smentisce i falchi Usa. Ma quale cambiamento vogliono gli iranian… - HuffPostItalia : L'Iran celebra i quarant'anni della Rivoluzione e smentisce i falchi Usa. Ma quale cambiamento vogliono gli iranian… - giuliog : RT @SkyTG24: L'#Iran celebra il 40esimo anniversario della rivoluzione islamica: FOTO -

(Di domenica 10 febbraio 2019) La torre Azadi (Libertà) svetta sulla più grande piazza di Teheran e ancora una volta vedrà domani lunedì 11, dalle sue gigantesche volte, il raduno di migliaia di persone per l'ultima dellezioni ufficiali per ilesimoversarioIslamica. Ironiasorte, la torre era stata progettata nel 1971 per le sontuosezioni dei 2500dell'impero persiano volute dall'ultimo Scià Mohammad Reza Pahlavi, ma è diventata l'icona di unache ha strappato l'al controllo delle potenze post-coloniali, mobilitando le masse grazie a quella del tutto inedita combinazione di rivendicazioni di giustizia economica e sociale, di islam politico e di ideologia antimperialista realizzata dall'Ayatollah Rouhollah Khomeini -combinazione dallail padre fondatoreRepubblica Islamica seppe poi ...