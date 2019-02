Ligue 1 | il Monaco pareggia 2-2 contro il Montpellier Rimonta spettacolare del Nimes

Ligue 1 : torna Jardim e il Monaco ritrova la vittoria : ROMA - torna Jardim, vince il Monaco che supera il Tolosa 2-1 e festeggia la prima vittoria in casa in stagione. Raggiunge così il Caen e l'Amiens , battuto 1-0 a Rennes , e riscrive il futuro della ...

Ligue 1 - Jardim si ripresenta al Monaco : 'Non potevo dire no a chi mi ha aiutato. Qui per salvarci' : Rieccolo, Leonardo Jardim . L'allenatore portoghese riprende il mano il Monaco dopo l'esonero di Thierry Henry , che non è riuscito a venire a capo della crisi di gioco e di risultati della squadra ...

Pronostico Guingamp vs Monaco - Coupe de la Ligue 29-01-2019 e Analisi : Guingamp-Monaco, martedì 29 gennaio. Si giocherà martedì la prima semifinale della Coupe de la ligue 2019. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Guingamp e Monaco?Dobbiamo ammetterlo: vedere le ultime due squadre nella classifica di campionato contendersi un posto in una finale di coppa non è cosa che accade frequentemente. Se questa sfida ha il gusto del raro, ancor di più lo hanno i risultati che hanno condotto le due squadre a ...

Ligue 1 : il Digione inguaia il Monaco - risale il Nizza di Vieira : ROMA - Il Digione esce dalla zona retrocessione e lascia nei guai il Monaco , che non aveva mai battuto nella sua storia in Ligue 1. Vince lo Strasburgo , che in extremis piega il Bordeaux e resta ai ...

Ligue 1 - caos al Monaco : Henry licenziato - torna Jardim : ... smantellata in sede di calciomercato nell'estate del 2018, nello stesso punto in cui si trovava al momento della firma dell'ex campione del mondo, alla sua prima esperienza in panchina. Un errore, ...

Ligue 1 - Thierry Henry sospeso dal Monaco : È finita l"avventura di Thierry Henry alla guida del Monaco. Il club del Principato, in una stringatissima nota, ha affermato di aver sospeso "in attesa di una decisione" il tecnico dall"incarico che gli era stato affidato in estate, dopo aver guidato (da secondo) il Belgio alla conquista del terzo posto ai Mondiali di Russia. Le probabilità che Henry resti in sella, però, paiono proprio ridotte a un lumicino.Sconta, Henry, una prima parte di ...

Ligue 1 : storico Psg - 9-0 al Guingamp. Monaco sempre più nel baratro - pareggio thrilling per il Nizza : Il Guingamp aveva scritto un pezzetto di storia eliminando il Psg in Coppa di Lega. Ma in campionato arriva la rivincita con gli interessi: al Parco dei Principi termina infatti 9-0. Giornata di ...

Ligue 1 : il Nizza in 10 pareggia contro il Monaco - rallenta il Lione e va ko il Marsiglia : Nessun vincitore nel derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza: finisce infatti 1-1 tra Henry e Vieira, con i monegaschi in superiorità numerica per un tempo per il rosso a Sacko . Vantaggio di ...