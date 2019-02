Ligue 1 | il Lille consolida il secondo posto | il Montpellier aggancia il Saint Etienne al

Ligue 1 : il Monaco pareggia - vince ancora il Lille : TORINO - La Ligue 1 si apre con i pareggi Montpellier- Monaco , 2-2, e Tolosa-Nimes , 1-1,, vittoria in rimonta, invece per il Nimes in casa del Nantes , 2-4,. Successo esterno per il Lille , che ...

Ligue1 : il Lille gestisce e colpisce quattro volte - per il Nizza non ci sono possibilità : Nell'anticipo di Ligue1 il Lille supera senza difficoltà il Nizza di Vieira per 4-0 e resta saldamente primo inseguitore dell'imprendibile Psg . Partita indirizzata già nel primo tempo dalle reti di ...

Ligue 1 : Marsiglia-Lille sospesa per 38 minuti - alla fine decide la doppietta di Pepe : Il Lille vince 2-1 sul campo del Marsiglia nell'anticipo di Ligue 1 e resta secondo in classifica. A fare notizia, però, più che la doppietta di Pepe che decide la gara, è la sospensione della sfida ...

Ligue1 : il Lille vince a 3-1 a Caen : Torna il campionato francese con Nimes-Angers rinviata per i gilet gialli. Continua a correre il Lilla che vince 3-1 a Caen e consolida il secondo posto in classifica a 37 punti. Il Psg scende in ...