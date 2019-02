Liga | Barcellona fermato sullo 0-0 a Bilbao | il Siviglia pareggia in 10 uomini

Liga - Athletic Bilbao-Barcellona 0-0 : il Real Madrid è a -6 : Battaglia senza vincitori al San Mamés, dove il Barcellona spreca l'occasione di assestare un colpo decisivo alla classifica raccogliendo solo un punto frutto di sacrificio e un pizzico di fortuna. L'...

Atletico Bilbao Barcellona : diretta streaming e tv - dove vederla | Liga : Domenica 10 Febbraio 2019 alle 20:45 ci sarà il match di ritorno tra Atletico Bilbao e Barcellona. Partita importante per il Barcellona, primo in classifica, che può allungare su Atlético Madrid e Real Madrid ( 2a e 3a in classifica) che si scontreranno il giorno prima. Partita importante anche per l’ Atletico Bilbao che non deve perdere posizioni per non arrivare a ridosso della zona retrocessione. Il 2018 della Liga: i top e flop ...

La Liga Barcellona : Messi di nuovo fermo. Arthur indispettisce Valverde : Messi non sarà disponibile per la trasferta di Bilbao. Confronto tra Arthur e Valverde a causa di una festa di compleanno.In casa Barcellona tengono banco le condizioni di salute di Lionel Messi e di Arthur dopo il faccia a faccia con il tecnico Ernesto Valverde. Alla vigilia della difficile trasferta di Bilbao, Messi è stato escluso dalla doppia seduta d’allenamento nella giornata di ieri. Dopo una mezzora nel ‘Clasico’ di ...

Probabili Formazioni Athletic Bilbao-Barcellona - La Liga 10-02-2019 : La Liga 2018-2019, le Probabili Formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona, 23^ Giornata, domenica 10 febbraio ore 20.45. Messi si ferma, gioca Dembélé.La Liga 2018-2019: Athletic Bilbao-Barcellona, Probabili Formazioni ore 20.45. Dopo la sconfitta nel derby basco contro la Real Sociedad, l’Athletic Bilbao di Gaizka Garitano affronta al ”San Mames” la capolista Barcellona per confermare la crescita dopo il periodo buio che ha ...

La Liga - Barcellona : Bartomeu pensa al dopo Messi : Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni alla BBC sul futuro del club catalano.Il presidente Josep Maria Bartomeu ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul futuro del Barcellona.Ecco i passaggi più salienti, ai microfoni della BBC e riportate da Sky Sport: “Sappiamo che un giorno si ritirerà, anche se quel giorno è ancora lontano. Il mio mandato scadrà tra due anni, ...

Liga - Barcellona-Valencia show : 2-2 Ospiti in vantaggio - poi salva Messi : Tanto spettacolo al Camp Nou per la sfida tra il Barcellona capolista e il Valencia nella ventiduesima giornata di Liga. Il risultato lo sbloccano gli Ospiti al 24': assist di Rodrigo in area e Kevin ...

Liga - risultati e classifica della 22giornata : il Barcellona in campo contro il Valencia : Dopo l'anticipo vinto dall'Huesca 4-0 contro il Valladolid, il sabato della 22giornata della Liga spagnola si è aperto con il pareggio senza reti tra Levante e Getafe, mentre la Real Sociedad ha ...

Barcellona – Valencia - Liga - 02-02-19 : le formazioni ufficiali : Barcellona – Valencia, Liga 22^ Giornata, Sabato 2 Febbraio 2019 ore 18.30, Camp Nou, le formazioni ufficialiCALCIO / formazioni ufficiali Liga – Sono state diramate da poco al Camp Nou le formazioni ufficiali del big match della ventiduesima giornata della Liga spagnola tra Barcellona e Valencia. I padroni di casa guidano la classifica con 49 punti e vengono da 8 vittorie consecutive. Oggi gli uomini di Valverde proveranno a ...

Liga - senza reti la sfida tra Levante e Getafe. Alle 18.30 c'è il Barcellona : ROMA - Il sabato di Liga si apre con il pareggio a reti bianche tra Levante e Getafe . Partita senza grandi emozioni. Con questo risultato gli uomini di Bordalas agganciano momentaneamente al quinto ...

La Liga : Real Madrid all'inseguimento del Barcellona- LIVE : Distanze consolidate tra le prime tre della Liga col Barca capolista che, dopo la brillante rimonta col Siviglia, ospita un Valencia in buona forma. L'alterno Atletico, ormai concentrato sulla sfida ...

Barcellona-Valencia in tv - Liga 2019 : orario d’inizio - data e streaming : Si giocherà domani l’incontro tra Barcellona e Valencia, valevole per il 22° turno della Liga spagnola. Le due squadre sono al confronto numero 168 nel massimo campionato iberico. Profondamente diversa è la statistica relativa ai migliori realizzatori: in casa Barcellona, Lionel Messi ha messo a segno 19 reti nelle 19 partite che ha giocato, mentre per quel che concerne il Valencia tale primato spetta al centrocampista Dani Parejo, con 5 ...

Pronostico Barcellona vs Valencia - La Liga 02-02-2019 e Analisi : Barcellona-Valencia, sabato 2 febbraio. Big-match al Camp Nou. I blaugrana scenderanno in campo davanti al loro pubblico contro il Valencia in una della sfide più interessanti della 22esima giornata di Primera Liga. L’obiettivo di Messi e compagni sarà quello di aumentare ulteriormente il vantaggio nei confronti di Atletico e Real Madrid, a partire proprio dai Colchoneros di Diego Simeone che occupano il secondo posto con a 5 punti di ...

Liga - l’Atletico Madrid vince ed insidia il Barcellona : -2 in classifica : Liga, l’Atletico Madrid si affaccia a ridosso della vetta del campionato spagnolo, sarà l’avversario della Juventus in Champions League L’Atletico Madrid batte in casa il Getafe e mette pressione al Barcellona capolista della Liga. I ‘colchoneros’ superano 2-0 il Getafe con i gol nel primo tempo di Griezmann (27′) e Niguez (37′). Nella classifica del campionato spagnolo la squadra di Simeone sale a ...