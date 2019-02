Libia | il generale Haftar attacca nel Sud | il governo di Tripoli lo denuncia per ' crimini

Domani Conte in Libia - vedrà il premier Serraj e il generale Haftar : Domani il premier Giuseppe Conte sarà in Libia , dove vedrà il primo ministro Fayez Serraj e il generale Khalifa Haftar . Incontri anche con il capo dell'Alto Consiglio libico, Khaled Meshri, e con il ...

Conte sbarca in Libia : summit col premier e il generale : La missione libica di Conte rientra nel percorso assegnato all 'Italia e messo in campo dall' Onu per la stabilizzazione politica e istituzionale del paese nordafricano. Previsti anche altri ...