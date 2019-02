Level-5 e Warner Bros Japan sono al lavoro su un film di Ni No Kuni

eurogamer

(Di domenica 10 febbraio 2019) In occasione di una conferenza stampa ufficiale è stato annunciato che Ni Noverrà riadattato e che è dunque in cantiere ildedicato alla popolare serie di JRPG nata su PS3 e arrivata col secondo capitolo anche su PS4 e PC.Come riporta Gonintendo, ildedicato a Ni Nouscirà in Giappone nel corso di questa estate, sarà diretto da Yoshiyuki Momose (character designer di The Legend of the Galactic Heroes) e avrà una colonnara scritta da Joe Hisaishi. Per quanto riguarda la sceneggiatura, questa sarà realizzata da Akihiro Hino, il CEO di-5, il quale sarà anche produttore esecutivo dell'intero progetto.Per quanto riguarda le animazioni, se in passato-5 sie era rivolta allo Studio Ghibli, questa volta se ne occuperanno lo studio OLM (Pokémon, Inazuma Eleven), mentresi occuperà solamente della distribuzione.Read more…