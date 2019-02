' L' Europa ha un futuro se si sgancia dagli Usa' | così Di Battista

Il futuro tecnologico dell'Europa : Ciononostante, molte aziende di punta a livello globale hanno sede nel Vecchio Continente: sette delle 11 maggiori società di software industriali del mondo sono europee ed è proprio in Europa che ...

5G - l’Europa è in ritardo : a che punto sono i test sulle reti del futuro : 5G (Getty Images) Non è solo il chiacchierato bando delle tecnologie cinesi a mettere a rischio la corsa dell’Europa ad accendere le prime reti 5G. A rallentare la staffetta concorrono gli stessi governi dell’Unione, che si stanno muovendo in ordine sparso nell’assegnazione delle frequenze e nei test sul campo. Al momento solo cinque stati su 28 hanno chiuso le gare per le frequenze da 700 megahertz (Mhz), le più ambite per sperimentare ...

Conte : il futuro dell'Africa è il futuro dell'Europa : Crediamo che l'Europa debba fare la sua parte nel promuovere maggiori investimenti strutturali nel continente, favorire la crescita di un'imprenditoria locale matura e sostenibile, offrire formazione ...

Cnel - al via la consultazione pubblica sul futuro dell'Europa : ... attraverso 17 semplici domande a risposta multipla, viene raffinato in raggruppamenti concettuali di secondo livello tra cui il mercato unico, l'unione monetaria, la politica estera e la difesa, il ...

Migranti - Conte : 'Futuro dell'Africa è anche futuro dell'Europa' : 'Il futuro dell'Africa è anche il futuro dell'Europa. Per questa ragione dobbiamo investire nel suo sviluppo socio-economico nel segno della piena sostenibilità. Che è anche la via per combattere le ...

Trani News - Più Europa - più futuro. L'incontro con Elena Gentile ospite della Comunità Oasi2 : ... Gentile ha ribadito 'La necessità di un maggiore centralità delle regioni, nella gestione dei flussi migratori, che dia dignità ai territori e che tenga conto dell'economia degli stessi'. Dure ...

Baby campioni : ecco i 50 top player del futuro in Europa : Mentre i top player dei club più blasonati stregano Champions ed Europa League, nel Vecchio Continente si fa largo una banda di ragazzini a caccia di fama e gloria . Sono i campioni del futuro . ...

Molti errori ma il futuro è l'Europa : Un risultato vicino all'obbiettivo da tutti ritenuto ideale di mille lire per Marco, così da rendere la nostra economia più concorrenziale possibile di fronte a quella dei nostri partner europei, ...

TGR RegionEuropa : il futuro dell'Europa secondo Tajani : ... un ruolo centrale che ci consentirà di valutare quale sarà la migliore coalizione politica per governare non solo l'Assemblea legislativa ma anche le altre Istituzioni europee'. Così il Presidente ...

La Romania ospiterà un vertice informale sul futuro dell'Europa - : Cosa dovrebbe fare l'Europa per svolgere un ruolo molto più importante, tenendo conto del numero di abitanti, del posto nell'economia internazionale e degli sviluppi molto importanti nel campo della ...

Romania-Ue : ministro Esteri Melescanu - futuro dell'Europa tema centrale del vertice di maggio a Sibiu : "Cosa dovrebbe fare l'Europa per recitare un ruolo molto più importante, tenendo conto del numero della popolazione, del posto nell'economia internazionale e degli sviluppi molto importanti nel campo ...

Auto a guida autonoma e smart mobility - le 5 incognite sul futuro in Europa : 5G e Auto connesse (Getty Images) Vienna – Nei giorni scorsi Google ha piantato un’altra bandierina nella staffetta verso l’Auto a guida Autonoma. A Phoenix, negli Stati Uniti, entrerà in servizio la prima flotta dei taxi senza conducente di Waymo, società controllata dal gigante di Mountain View. E il tutto senza una rete 5G, anche se la città statunitense rientra nel club delle metropoli che presto saranno connesse con le ...

Un nuovo patto con gli europei per l'Europa del futuro : Sviluppo economico, sociale e ambientale. Tre parole d'ordine sulle quali si deve fondare il patto per l'Europa del futuro. Siamo a un crocevia importante, a una svolta epocale per le sorti dell'Unione europea e del mondo: dobbiamo cambiare il modo di pensare l'economia, il sociale e l'ambiente. Un processo che non può prescindere dal coinvolgimento degli europei. I cambiamenti duraturi e reali vengono dal basso, una vera eguaglianza ...