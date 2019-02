L' epoca d' oro del jazz salentino

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Matteo Rizzo epocaLE! Rimonta leggendaria - è bronzo! 6° un grande Daniel Grassl - oro a Fernandez! : Colpo grosso a Minsk. Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolo maschile ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena nella capitale bielorussa. Il gioiellino azzurro allenato da Franca Bianconi è stato protagonista di una Rimonta incredibile dal decimo posto, avvenuta grazie al nuovo programma pattinato sulle musiche dei Queen in cui ha ruotato, per la prima volta in carriera in una gara ...