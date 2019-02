Lavori al viadotto Olivieri | chiusura notturna del tratto Cava de' Tirreni-Salerno

Maltempo - viadotto Puleto E45 : al via i Lavori per la riapertura : Sono partiti i lavori per la riapertura parziale del viadotto Puleto lungo la E45, all’altezza di Valsavignone tra Pieve Santo Stefano (Arezzo), chiuso dallo scorso 16 gennaio dopo il sequestro preventivo disposto dal gup del Tribunale di Arezzo, Piergiorgio Ponticelli, a causa delle cattive condizioni di un pilone. Sabato scorso la Procura di Arezzo ha notificato ad Anas il parere positivo alla riapertura parziale del tratto della E45. ...

Ponte Morandi - le ultime immagini dall’alto del viadotto prima della demolizione. Bucci : “A giorni il via ai Lavori” : Un elicottero della Guardia di finanza si è alzato in volo su Genova martedì mattina per sorvolare il Ponte Morandi, riprendendo con ogni probabilità per l’ultima volta il viadotto dall’alto prima dell’inizio dei lavori di demolizione. “Tra il 6 e l’8 febbraio – ha annunciato lunedì il sindaco e commissario governativo, Marco Bucci – inizierà la demolizione del moncone ovest”. Crollato il 14 agosto ...

Chiuso il viadotto sulla strada delle vacanze : “Rischia il crollo ma i Lavori non partono mai” : «Per fortuna che c’è Facebook», scherza Luca che il viadotto Puleto, nella Valsavignone, al confine tra Toscana e Romagna, Chiuso da ieri per pericolo di crollo, lo percorre tutti i giorni. Un ex poliziotto ha denunciato in un video sulla sua bacheca il pericolo segnalando quel pilone sulla E45 dove il cemento si strappava come la «corteccia di un ...