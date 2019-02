Latte - protesta in scalo Porto Torres : pastori sardi bloccano tir - : Oltre un centinaio di allevatori ha fermato i camion frigo imbarcati a Genova. In particolare, i contestatori hanno fermato un mezzo che trasportava carni provenienti dalla Francia e hanno gettato ...

Prezzo del Latte - giocatori Cagliari in protesta con i pastori sardi : Prezzo del latte, giocatori Cagliari in protesta con i pastori sardi Alcuni allevatori hanno bloccato i cancelli del centro sportivo di Assemini e chiesto il sostegno della squadra rossoblù minacciando di impedire la trasferta a Milano. Dirigenti e calciatori con un gesto dimostrativo hanno quindi rovesciato alcuni bidoni di ...

Sardegna - calciatori del Cagliari si uniscono a protesta dei pastori e rovesciano bidoni del Latte con la maglia rossoblù : Alle proteste contro il basso del prezzo del latte arriva la solidarietà dei calciatori del Cagliari, che hanno rovesciato con un gesto dimostrativo alcuni bidoni portati davanti al centro d’allenamento. Prima c’è stato un lungo tira e molla con i pastori che chiedevano alla squadra, in procinto di partire per Milano di non giocare domani sera con il Milan. “Così – ha detto uno degli allevatori – sui giornali ci ...

Gli industriali fanno cartello sul prezzo del Latte - protesta choc dei pastori sardi : migliaia di litri riversati in strada : migliaia di litri di latte appena munto riversati in strada. Spreco eclatante, come la protesta che lo ha prodotto. Da alcuni giorni in varie zone della Sardegna i pastori sono letteralmente sul piede di guerra. All'origine della rivolta c'è un esempio emblematico di come i principi del libero mercato e della concorrenza, spesso evocati con solennità, possono essere distorti e piegati alla logica del puro profitto, anche al costo ...

Sardegna : continua la protesta dei pastori per il prezzo del Latte : Da diversi giorni in Sardegna è iniziata una protesta contro le industrie che pagano il latte munto dai pastori a soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. La pastorizia è uno dei settori economici principali di quest'isola e i pastori che, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ...