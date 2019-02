Latte | pastori sardi bloccano tir allo scalo Porto Torres

Sardegna - Movimento dei pastori : “Dovremo occupare porti - aeroporti e fermare qualsiasi mezzo che trasporti Latte” : “Dovremo occupare porti, aeroporti e fermare qualsiasi mezzo che trasporti latte o alimenti derivati del latte perché tutti stanno speculando sulle nostre spalle, industriali del latte, mangimifici. Tutti stanno bene, solo noi stiamo male” . I figli di Felice Floris, leader del Movimento pastori sardi, hanno pubblicato su Facebook un video in cui svuotano i bidoni del latte rovesciando il contenuto per terra. I due fratelli fanno un ...

Latte - pastori bloccano scalo P. Torres : 11.30 La protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del Latte arriva nello scalo di Porto Torres (Sassari). I contestatori hanno fermato tir frigo e un camion che trasportava carni suine provenienti dalla Francia, gettando a terra gran parte del carico e chiedendo delle autorità sanitarie per "le pessime condizioni della merce". L'azione è stata fermata dall'intervento dei carabinieri e della polizia in assetto anti sommossa. Momenti ...

Latte : pastori sardi bloccano tir in scalo a Porto Torres : La protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del Latte arriva nello scalo di Porto Torres (Sassari). Oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo imbarcati a Genova. La loro azione è stata interrotta dall’intervento dei carabinieri e degli uomini della polizia in assetto anti sommossa. Momenti di tensione si sono registrati quando il vicequestore Maurizio Terrazzi, dopo aver tentato inutilmente di dialogare con gli ...

Pastori sardi - scattano le prime denunce per lo sversamento del Latte : Sulle strade dell'isola proseguono le proteste contro le aziende di trasformazione, che pagano il prodotto 55 centesimi al litro. Annunciati nuovi blocchi e azioni dimostrative nonostante le conseguenze giudiziarie: "Lasciamo a casa gli scrupoli e continuiamo a perseguire un...

Pastori sardi in protesta gettano Latte per strada o lo regalano : Roma, 9 feb., askanews, - Meno di 60 centesimi per un litro di latte di pecora; intorno ai 45 centesimi per il latte di capra: troppo poco e i Pastori sardi continuano al loro protesta. Anche oggi ...

Prezzo del Latte - giocatori Cagliari in protesta con i pastori sardi : Prezzo del latte, giocatori Cagliari in protesta con i pastori sardi Alcuni allevatori hanno bloccato i cancelli del centro sportivo di Assemini e chiesto il sostegno della squadra rossoblù minacciando di impedire la trasferta a Milano. Dirigenti e calciatori con un gesto dimostrativo hanno quindi rovesciato alcuni bidoni di ...

