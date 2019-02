Latte | i pastori sardi ora minacciano | ' Soluzione o domenica blocchiamo i seggi'

Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del Latte : sversamenti in fiume nel Nuorese : Prosegue in Sardegna la Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: il fiume che scorre ad Olzai, nel Nuorese, è diventato bianco. I pastori sardi hanno gettato nel piccolo rivolo che passa all’interno del paese centinaia di litri di latte ovino per Protestare contro il prezzo esiguo pagato dai trasformatori. L'articolo Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: sversamenti in fiume nel Nuorese sembra essere il ...

PASTORI SARDEGNA CONTRO PREZZO DEL Latte/ Video - nuova protesta : "blocchiamo i seggi elettorali" : PASTORI sardi, protesta CONTRO PREZZO LATTE: assaltato tir a Porto Torres, carne sull'asfalto. Video e ultime notizie: 'pronti a bloccare seggi SARDEGNA'

Latte - Coldiretti : niente trattativa senza giusto prezzo ai pastori : “Non ci sono più le condizioni per sedersi ad un tavolo con chi fino all’ultimo è rimasto sordo e indifferente alle proposte avanzate per dare risposte al dramma dei pastori“: lo afferma Coldiretti che chiede all’associazione degli industriali che rappresenta le industrie casearie di rendere pubblico a tutti i pastori della Sardegna la propria proposta contrattuale. Il prezzo di circa 60 centesimi al litro, sostiene la ...

Sardegna - Movimento dei pastori : “Dovremo occupare porti - aeroporti e fermare qualsiasi mezzo che trasporti Latte” : “Dovremo occupare porti, aeroporti e fermare qualsiasi mezzo che trasporti latte o alimenti derivati del latte perché tutti stanno speculando sulle nostre spalle, industriali del latte, mangimifici. Tutti stanno bene, solo noi stiamo male” . I figli di Felice Floris, leader del Movimento pastori sardi, hanno pubblicato su Facebook un video in cui svuotano i bidoni del latte rovesciando il contenuto per terra. I due fratelli fanno un ...

Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del Latte : blocchi stradali nel Cagliaritano e nel Nuorese : Anche nel Cagliaritano e nel Nuorese sta avendo luogo la Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: un centinaio di allevatori ha bloccato la SS131 in direzione Cagliari, nel territorio di Sanluri. I pastori hanno ostruito la carreggiata con bidoni all’altezza del km 40, vicino al bivio per Villasanta. Decine di litri di latte sono stati poi versati sulla strada. Le auto transitano a passo d’uomo, i manifestanti si ...

Pastori sardi - scattano le prime denunce per lo sversamento del Latte : Sulle strade dell'isola proseguono le proteste contro le aziende di trasformazione, che pagano il prodotto 55 centesimi al litro. Annunciati nuovi blocchi e azioni dimostrative nonostante le conseguenze giudiziarie: "Lasciamo a casa gli scrupoli e continuiamo a perseguire un...

Protesta per il Latte - pastori "bloccano" euro la squadra del Cagliari : Si è estesa a tutta la Sardegna e coinvolge ora anche il mondo del calcio e la squadra del Cagliari , la Protesta dei pastori per il prezzo del latte. Nella tarda mattinata un gruppo di allevatori si è presentato avanti ai cancelli del centro sportivo di ...