La vera posta in gioco è il vice di Visco Via Nazionale | il candidato non cambia

Wanda Nara e Mauro Icardi a C'è posta per te - la frecciatina : «Troverai un ragazzo ma non il mio» : Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati ospiti da Maria De Filippi a C'è posta per te per fare una sorpresa a Serena, una 23enne che dopo la morte della madre ha messo da parte la sua vita per pensare ai ...

Venezuela - scontro Di Battista-Salvini. "Sei come Maduro" - la risposta "Parli a vanvera" : Il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuelana. Il popolo italiano si ricorda o no cosa ...

Proposta di nozze in aeroporto : lei dice no e fugge/ Catania - giovane rimproverato anche dalla mancata suocera : Proposta di nozze in aeroporto: lei dice no e fugge. Catania, disavventura per un innamorato: giovane rimproverato anche dalla mancata suocera.

ORIETTA BERTI/ Video - dalla musica alla posta del cuore : è lei la vera diva dello show? - Domenica In - : ORIETTA BERTI, ospite di Domenica In, è la protagonista dell'angolo dedicato alla posta del cuore. Forte del suo legame con il marito Osvaldo...

Bonucci - con la Juve ora è pace vera : la maglia numero 19 esposta al Museo : Il popolo bianconero ci ha messo qualche mese, ma alla fine ha perdonato la scappatella rossonera di Leonardo Bonucci. I fischi della prima stagionale allo Stadium con la Lazio ora non si sentono più. ...