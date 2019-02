La sinistra lo ha fatto vincere È polemica sulla giuria d' onore

Il Fatto Quotidiano e Mediapart - ogni lunedì in edicola. Il 4 febbraio “Tassare i ricconi - la sinistra Usa rompe il tabù” : Prosegue la partnership del Fatto Quotidiano con il Quotidiano francese Mediapart. ogni lunedì troverete un’ampia inchiesta proposta dal giornale fondato da Edwy Plenel e tradotta per i nostri lettori. Il 4 febbraio: Tassare i ricconi, la sinistra Usa rompe il tabù di Martine Orange (Mediapart) La neo deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez non era invitata a Davos. Eppure il suo nome è stato al centro di tante conversazioni tramanager di ...

Costituito a Campobasso il partito Italia in Comune - Libertucci : " Sosterremo il centro sinistra per dare continuità a quanto fatto fino ad ... : Il consigliere comunale di Palazzo San Giorgio, fuoriuscito dal partito Democratico, fissa gli obiettivi futuri tra cui l'impegno elettorale alle prossime amministrative Campobasso. Italia in Comune, ...

Cesare Battisti - Claudio Martelli distrugge la sinistra : "Come lo hanno fatto passare per vittima" : "C'è una cultura estremista e in parte nichilista che ha manipolato la questione Cesare Battisti, facendolo apparire come una vittima della giustizia italiana mentre le vittime sono quelle che lui ha ucciso". Claudio Martelli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, spiega come soprattutto in