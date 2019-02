ilnapolista

: La sfida di Higuain al Chelsea: «Tornare a livello del Napoli» «Sarri mi conosce bene. Il percorso in Italia era or… - napolista : La sfida di Higuain al Chelsea: «Tornare a livello del Napoli» «Sarri mi conosce bene. Il percorso in Italia era or… - resportweb : #calciocampano Higuain-Hazard, un tandem per lo spettacolo: Alla vigilia della sfida col… - Sport_Mediaset : #Chelsea, #Sarri: 'Higuain è perfetto per il mio gioco'. Il tecnico in vista della sfida col City: 'Io e Guardiola… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) La stagione da record vissuta alè scolpita nella sua memoria ma è anche un totem dal quale è difficile distaccarsi. Gonzalovorrebbe ripercorrere algli anni del. E lo dice intervistato da Sky sport.Sarri «Sono molto felice di essere al. È un grande club, con un bellissimo stadio e in cui si vive una fantastica esperienza da calciatore. Spero che con il tempo questa squadra sappia raggiungere i risultati che merita. Sarri è l’allenatore che ha tirato fuori il meglio di me in carriera. Lo conosco bene, mi conosce bene. Spero dialche avevamo a, questa è l’idea. È un allenatore che mi aiuta, conosce il mio gioco e sa come ottenere il meglio da me».il record, Juve le vittorie «Credo che il mio percorso in Italia, dopo sei anni, fosse completo. Dopo il, sono andato alla Juventus e ho vinto due scudetti, oltre ...