La rinascita di questo paese parte da Sanremo Mahmood è l' Italia migliore

(Di domenica 10 febbraio 2019) Sono senza parole: ladidal Festival di, che decretavincitore, anche se nei pronostici compariva tra gli sfavoriti, sia per la sua provenienza che per il tipo di canzone. Efa ben sperare per il futuro: non avrei mai pensato chepotesse averepotere. Anche di emozionare: vederlo al primo posto mi ha davvero emozionato. Meno mi ha visto vedere Il Volo sul podio, ma rimangono le vecchie abitudini di portare avanti persone che non lo meritano. Avrei voluto vedere più su Achille Lauro, Loredana Bertè, Cristicchi. Ma già vederevincitore basta: ecco, si riparta da qui.Un grosso ringraziamento va a Claudio Baglioni, che l'ha voluto. E seè il suo ultimo Festival, allora esce davvero alla grande. Mettendo un punto e a capo a tutto quello che succederà dopo questa edizione. ...