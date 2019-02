La Nasa fotografa sonda cinese sul lato nascosto della Luna

Spazio - Nasa : fotografato Ultima Thule - il corpo celeste più lontano mai esplorato : La sonda spaziale New Horizons della NASA ha sorvolato il corpo celeste 2014 MU69 noto come "Ultima Thule" nelle prime ore del capodanno, inaugurando una nuova era dell'esplorazione della misteriosa fascia di Kuiper. Una zona di oggetti primordiali chiamati transnettuniani che risalgono alla nascita del sistema solare dove risiedono le chiavi per comprendere le origini dell'universo. L'oggetto più importante della fascia di Kuiper è Plutone, un ...