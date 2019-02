huffingtonpost

: La lettera di Meghan al padre Thomas. 'Ti scrivo con il cuore rotto in mille pezzi' - HuffPostItalia : La lettera di Meghan al padre Thomas. 'Ti scrivo con il cuore rotto in mille pezzi' - zazoomnews : Meghan Markle la lettera privata che ha scritto (a mano) al padre Thomas: “Vieni pagato per dire cose dannose e off… - TutteLeNotizie : Meghan Markle, la lettera privata che ha scritto (a mano) al padre Thomas: “Vieni pagato… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Cinque pagine scritte a mano, unacommovente per chiedere tregua al, quando il loro rapporto era al centro dei riflettori. Il Daily Mail ha reso pubblico il contenuto di una missiva inviata daMarkle al. Lui stesso ha messo lain mano al tabloid britannico, rivolgendo nuove accuse alla figlia. Era agosto quando la Duchessa scriveva, rivolgendosi al genitore con cui il rapporto si era ormai completamente incrinato, dopo le vicissitudini avvenute durante il royal wedding dello scorso 19 maggio. "È con ilpesante che ti, non comprendendo perché hai scelto di intraprendere questa strada, chiudendo un occhio sul dolore che stai causando"., così come la sorellastra di, ha rivolto pesanti alla reale, utilizzando la stampa per screditare la sua immagine e dipingerla come un'ingrata arrivista. "Ti ho sempre ...