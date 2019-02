La lettera che Meghan Markle ha scritto a papà Thomas (e che adesso lui rende pubblica) : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...

Meloni : “Indignata e schifata per la lettera che il Pd ha inviato all’ambasciatore francese” : “Da parlamentare della Repubblica e da italiana sono profondamente indignata e schifata per la lettera che il Pd ha inviato all’ambasciatore francese per chiedergli umilmente perdono delle azioni del Governo italiano. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook. “Mi chiedo: per cosa chiedete scusa? Ricordate che un partito francese abbia mai chiesto scusa all’Italia e agli ...

La commovente lettera di un papà all’uomo che ha intrattenuto la sua bimba : Non è facile viaggiare, per un genitore coi bimbi piccoli. Soprattutto se quel genitore è single (o comunque viaggia solo). Si ha sempre il timore che il bambino faccia dei capricci, che si annoi, che dia fastidio agli altri viaggiatori. Ed ecco dunque che ci si inventa tutta una serie di attività per tenerlo occupato. Talvolta, però, un aiuto arriva da chi meno ce lo si aspetta: uno sconosciuto che, in aeroporto, si trasforma in una dolcissima ...

Manuel Bortuzzo - uno dei fermati : “Giusto che abbia giustizia. Scriveremo lettera alla famiglia per chiedere scusa” : “Io mi sono costituito e vado in carcere perchè è giusto che Manuel abbia giustizia“. È quello che ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli, il 24enne che ieri ha confessato di aver ferito Manuel Bortuzzo. Nella serata di ieri il giovane di Acilia è entrato negli uffici della questura di Roma e si è costituito insieme a Daniel Bazzano, di un anno più anziano: sono loro due che hanno sparato al nuotatore raggiunto da un colpo di ...

Papa : "lettera Maduro? Serve anche richiesta Guaidò" : Ho visto una frase, - ha osservato il Papa - ma questa frase non so se è sicura, ma è una frase del Concilio… anche a me ha sorpreso… anche nel mondo islamico ci sono diversi pareri, ci ...

lettera di Maduro - il Papa : serve anche la richiesta di Guaidó : Chiarisce che per un’azione diplomatica della Santa Sede in Venezuela non è sufficiente la volontà di uno solo. Dunque la Lettera che Maduro ha mandato al Vaticano non basta: occorre anche una richiesta di intervento da parte della corrente di Guaidó. Papa Francesco lo spiega sul volo di ritorno da Abu Dhabi, al termine della visita di tre giorni ...

Mazara. Dopo il premio letterario il sindaco anticiperà anche il festino di San Vito? : ... spostiamo al primo maggio 'L'oscar dello sport', premio di 'importanza internazionale' che tutto il mondo ci invidia, istituito proprio durante la sindacatura Cristaldi, e svolto sempre ad agosto. ...

I genitori di Alex scrivono una lettera : 'Grazie - avete insegnato che si deve sempre lottare' : ... ' tante volte mi sono chiesto perché a me , cosa avessi fatto di male per meritarmi tutta questa sofferenza, solo ora l'ho capito: dovevo essere il testimone del successo della scienza e della ...

La lettera del piccolo Alex dopo il trapianto : “Grazie - avete insegnato che si deve sempre lottare” : Sulla pagina Facebook dedicata ad Alessandro Maria Montresor, il bambino sottoposto all’ospedale Bambin Gesù a un trapianto di cellule staminali emopoietiche, è stata pubblicata una lettera a nome del piccolo: “Adesso che con mamma e papà siamo più che mai pronti ad affrontare anche questa seconda fase del percorso trapiantologico, ritenevamo doveroso ringraziare tutte le persone che abbiamo conosciuto nella nostra avventura”.Continua a leggere

Adrian - lettera a Celentano : il cartone che avremmo voluto vedere? Quello sulla tua vita : Caro Adriano, Probabilmente non lo sai, o forse sì. Sei uno che dà l’impressione di sapere un mucchio di cose. Comunque, John Lennon durante la sua adolescenza e nei primi anni con i Beatles, si era messo a scrivere racconti e poesie che più avanti vennero pubblicati in una raccolta, John Lennon in is own write. “Ci saranno per forza delle teste dure che si chiederanno perché parte del libro non ha senso. Niente di questo libro deve ...

Perché la lettera di Matteo Salvini può davvero far cadere il Governo : Il voltafaccia di Matteo Salvini sulla volontà di affrontare il processo per il caso Diciotti apre la crisi politica più grande dalla nascita del Governo Conte. Solo qualche giorno fa, Luigi Di Maio aveva dichiarato pubblicamente che il Movimento 5 Stelle avrebbe votato a favore dell'autorizzazione a procedere. La lettera di Salvini cambia tutto. Ci troveremmo di fronte a un vicepresidente del Consiglio che manda a processo l'altro ...

Anche Roberto Vecchioni dalla parte di Pierdavide Carone e Dear Jack in una lettera : “Caramelle - brano verista” : Roberto Vecchioni sostiene Caramelle, la canzone presentata al Festival di Sanremo da Pierdavide Carone e dai Dear Jack, attraverso una lettera scritta al direttore artista della kermesse e pubblicata sul Corriere della Sera. Vecchioni racconta di aver ascoltato per caso il brano Caramelle e di volerlo inserire di diritto tra le canzoni della categoria "uniche". Inizia così la sua lettera: "Caro direttore, c’è che per caso mi è capitato di ...

Il principe Filippo - 97 anni - e le sue scuse dopo aver causato un incidente automobilistico : ecco la lettera che ha scritto : Il principe Filippo ha presentato le sue “sentite scuse” per aver ferito una donna, in un incidente automobilistico in cui è stato coinvolto una settimana fa. Il Sunday Mirror ha pubblicato una copia della lettera che il 97enne ha scritto a Emma Fairweather, che ha riportato la frattura di un polso quando la Kia in cui si trovava si è scontrata con la Land Rover guidata dal duca di Edimburgo. “Vorrei che lei sapesse quanto ...

Giornata della Memoria - l’operaio-calciatore che riforniva di armi i partigiani lombardi. La sua lettera dal lager : “Sto bene - ma mandatemi cibo” : “Mia cara, io sto bene. Ora qui faccio il parrucchiere. Di’ ai miei genitori però di mandarmi qualcosa perché qui non si mangia“. Questa è l’unica lettera che Mario Bettega riuscì ad inviare alla sua fidanzata. Mario da oltre un anno era chiuso dentro il campo di concentramento di Mauthausen, dove morì il 19 marzo del 1945. Aveva 26 anni e una promettente carriera nel mondo del calcio ma, soprattutto, era un convinto ...