La Guardia di Finanza ha distrutto 2 tonnellate di cocaina nel termovalorizzatore di

Guardia di finanza - Scoperta una nuova truffa sui carburanti a Napoli : La colonnina segnava il pieno, ma gli automobilisti pagavano l'aria: è quello che hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli nel corso dell'attività di ...

Messina - trovato un cormorano ferito : esemplare portato in salvo dalla Guardia di Finanza : I militari della Guardia di Finanza di Noto (Siracusa) hanno portato in salvo un esemplare adulto di cormorano, “Phalacrocorax carbo”. L’animale, avvistato in spiaggia da alcuni cittadini, era fermo immobile e visibilmente indebolito a causa della lussazione di un’ala. I militari, grazie anche all’aiuto di un veterinario, hanno prontamente soccorso e rifocillato l’animale, rimasto a digiuno diverse ore. Il cormorano è stato affidato al Centro ...

Riforma dei reparti della Guardia di Finanza anche a Ragusa : Riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, anche a Ragusa, prevede novità anche in Sicilia. In provincia istituito il Gruppo Ragusa

Riforma della Guardia di finanza : a Monza istituita una Compagnia : Novità, dall'inizio del 2019, nei 245 anni dalla fondazione del Corpo, per i Reparti territoriali della guardia di finanza: a livello locale, a Monza, Legnano e Sesto San Giovanni sono state ...

Riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza - le Fiamme Gialle si riorganizzano : L'Aquila - Dall’inizio di quest’anno è in vigore la Riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza. Concepita per garantire una più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio nello svolgimento della mission di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea, la revisione fa seguito a quella che, a partire dal 2018, ha interessato i Reparti ...

Operazione Default - della Guardia di Finanza - a Messina : i nomi degli arrestati : Gli appartenenti al Comando Provinciale, della Guardia di Finanza di Messina, hanno posto in essere il provvedimento dell'Operazione Default, firmato dal g.i.p. del locale Tribunale, dottoressa Maria ...

La Guardia di Finanza si riorganizza abolita Brigata del Gran San Bernardo : Per la Valle d'Aosta la riforma nazionale ha previsto la riorganizzazione del Reparto del Gran San Bernardo, dove è stata soppressa la Brigata del Gran San Bernardo ed è stata istituita la Tenenza del ...

La Guardia di Finanza si riorganizza Ecco le novità in Trentino : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Ancora qualche fiocco, poi arriva l'ondata di gelo ...

Guardia di Finanza - in vigore la riforma : via le brigate - più gruppi sul territorio e nuove stazioni del soccorso alpino : La Guardia di Finanza si riorganizza e punta a due obiettivi: una maggiore presenza sul territorio e un innalzamento della qualità delle attività a tutela del bilancio pubblico. La riforma dei reparti è entrata in vigore all’inizio dell’anno e segue la riorganizzazione che, a partire dall’inizio del 2018, ha interessato i reparti speciali in modo da renderli più operativi, snelli e in grado di collaborare al meglio con le diverse Authority di ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato 2 tonnellate di cocaina nel porto di Genova : La Guardia di Finanza ha sequestrato a Genova oltre 2 tonnellate di cocaina che si trovavano a bordo di una nave proveniente dalla Colombia e diretta a Barcellona, in Spagna. La Guardia di Finanza ha scritto che la cocaina è stata

Sale al posto della cocaina : così la Guardia di Finanza di Genova ha ingannato i trafficanti : Oltre 2 tonnellate di droga purissima stipate in un mercantile partito dalla Colombia e diretto a Barcellona sono state intercettate nello scalo genovese. Si tratta del sequestro più ingente mai avvenuto in Italia negli ultimi 25 anni. Il valore del carico di coca è di oltre 500 milioni di euro.Continua a leggere

Sea Watch - blitz a bordo della Guardia di Finanza dopo lo sbarco : cosa significa questa mossa : Finito lo sbarco, terminata la festa dei 47 immigrati della Sea Watch - la nave tedesca battente bandiera olandese che ha terminato la sua odissea nel porto di Catania -, a bordo della Ong è salita la Guardia di Finanza. Un blitz a tempo record per interrogare l'equipaggio e per capire se nel recupe

Guardia di finanza - Sequestrata vettura trasformata in autocisterna : Quando uno pensa di averle viste tutte, poi arriva qualcosa di ancor più stupefacente a far saltare ogni convinzione. I finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Torre Annunziata (NA) hanno sequestrato, nei pressi dell'area costiera, una vettura trasformata in cisterna, capace di contenere mille litri di gasolio da vendere in totale evasione delle imposte. I militari si sono insospettiti quando hanno visto che l'auto, nonostante la ...