Kucka errore fatale | Gervinho di «legno»

ilgiornale

: RT @NonEvoluto: Ieri l'errore del portiere #Provedel in #LazioEmpoli; Oggi l'errore di #Kucka in #ParmaInter. C'è per caso qualcuno della #… - BAcm1899 : RT @NonEvoluto: Ieri l'errore del portiere #Provedel in #LazioEmpoli; Oggi l'errore di #Kucka in #ParmaInter. C'è per caso qualcuno della #… - Settevoltecamp : RT @NonEvoluto: Ieri l'errore del portiere #Provedel in #LazioEmpoli; Oggi l'errore di #Kucka in #ParmaInter. C'è per caso qualcuno della #… - NonCapiscer : RT @NonEvoluto: Ieri l'errore del portiere #Provedel in #LazioEmpoli; Oggi l'errore di #Kucka in #ParmaInter. C'è per caso qualcuno della #… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) 6 SEPE Perfetto nelle uscite, in B e C era titolare Frattali, incolpevole sul gol. 5,5 IACOPONI Serata tranquilla, a Perisic lascia una sola palla ma non spinge. 6 BRUNO ALVES Bene, su Icardi, ...