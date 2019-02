Karate | Europei Giovanili 2019 | Nicole Murabito e Veronica Brunori splendidi ori

oasport

(Di domenica 10 febbraio 2019) Si sono conclusi i campionatididi Aalborg, Danimarca. L’ultima giornata era dedicata alle finali del kumite under 21, maschile e femminile, con le nostre rappresentanti che hanno fatto davvero la voce grossa.vincono due splendide medaglie d’oro nel -50kg e -55kg impreziosendo il bottino di medaglie della nostra spedizione. Si mette l’argento al collo anche Alessandra Mangiacapra nel -61kg, mentre tra gli uomini nessuna gioia in questa ultima giornata della kermesse continentale. Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati di tutte le finali disputate oggi sul tatami di Aalborg.I RISULTATI UNDER 21 KUMITE DONNE -50KG: Medaglia d’oro per la nostradavanti alla turca Gulsen Demirturk. Bronzi per la croata Ines Grdenic e Valeriya Sergeeva.UNDER 21 KUMITE DONNE -55KG: Ancora ...