Jennifer Aniston compie 50 anni e c’è anche Brad Pitt alla sua festa piena di star

Jennifer Aniston : "Un ritorno di Friends? È impossibile ed ora vi spiego il perché" : una carriera in ascesa quella di Jennifer Aniston , sulla cresta dell'onda grazie alla sit-com 'Friends' che a più di 10 anni dalla fine, è ancora una fra le serie tv più amate dal pubblico. In una ...

Jennifer Aniston : “Un ritorno di Friends? È impossibile ed ora vi spiego il perché” : È una carriera in ascesa quella di Jennifer Aniston, sulla cresta dell"onda grazie alla sit-com "Friends" che a più di 10 anni dalla fine, è ancora una fra le serie tv più amate dal pubblico. In una recente intervista, l"attrice torna a parlare di Friends e della possibilità di un revival che, secondo alcuni rumor, farebbe molto felici i fan storici.Intervenuta al programma di James Corden, il The Late Late Show, per presentare "Dumplin" il ...

Jennifer Aniston : “Non ho una vita sui social e non ce l’avrò mai. Vi spiego perché” : Se si prova a cercare il profilo di Jennifer Aniston su Instagram, Facebook o Twitter non si trova nulla. No, non è perché hanno hackerato il profilo dell’attrice ma semplicemente perché proprio non esiste. E mai esisterà. Il motivo è stato spiegato dalla stessa Aniston in un’intervista a Elle Usa: “Ho bisogno di avere un mio piccolo cerchio santo“, ha detto la 49enne star di Hollywood. Questa cosa, oltre che con la ...

Jennifer Aniston : 'Ho vissuto in una casa infestata da un fantasma!' : Il suo gesto sarà poi imitato da altre partecipanti, rivoluzionando il mondo delle competizioni per aspiranti miss e l'intera città del Texas in cui vive. Nel cast ci sono anche Odeya Rush , Dove ...

Jennifer Aniston dichiara a Vanity Fair : 'I miei matrimoni sono stati di successo' : Nonostante Jennifer Aniston sembra sia ancora innamorata di Brad Pitt, non è affatto intenzionata a ritornare con lui ma in cuor suo lo amerà per tutta la vita. La loro storia d’amore Entrambi belli, giovani e famosi hanno riempito i giornali di gossip di tutto il mondo facendoci sognare ad occhi aperti perché erano la coppia perfetta, ma la perfezione si sa non è di questo mondo. Quest'ultimi si conobbero durante le riprese del famoso telefilm ...