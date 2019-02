Inter | Marotta al lavoro su una squadra competitiva in Europa | da Modric a Chiesa RUMORS

Luciano Moggi - un consiglio - non richiesto - a Beppe Marotta : cosa manca alla tua Inter : C' è tanto orgoglio in questo Chievo che lotta per non soccombere al risucchio della serie B. Tuttavia, non basterà a colmare le lacune di una squadra dapprima inadeguata e poi anche smantellata in ...

Luciano Moggi - un consiglio (non richiesto) a Beppe Marotta : cosa manca alla tua Inter : C' è tanto orgoglio in questo Chievo che lotta per non soccombere al risucchio della serie B. Tuttavia, non basterà a colmare le lacune di una squadra dapprima inadeguata e poi anche smantellata in corsa. Ecco perché la Roma, seppur a tratti da rivedere in fase difensiva, dilaga e si porta al quarto

Inter - l'indiscrezione : "Marotta è pronto ad incontrare Mourinho" : Giuseppe Marotta ha confermato Luciano Spalletti. L'amministratore delegato del club di Corso Vittorio Emanuele ha smentito seccamente le voci che vorrebbero l'esonero del tecnico di Certaldo in caso di debacle sul campo del Parma di Roberto D'Aversa, che solo cinque giorni fa ha costretto sul 3-3 casalingo la Juventus capolista. L'ex dirigente della Juventus è stato chiaro in merito: "Nei miei ultimi 22 anni da dirigente in Serie A non ho mai ...

Inter in crisi - La Russa commenta così su Icardi - Spalletti e Marotta : “Il problema dell’Inter e’ Wanda Nara? Non sono d’accordo. Se al suo posto avessimo avuto come procuratore di Icardi, il pizzaiolo, Raiola forse avrebbe fatto peggio. Si e’ un po’ prevenuti nei confronti di Wanda Nara perche’ e’ donna e moglie, lei fa gli Interessi del proprio assistito. Ci sono anche procuratori che sono i padri o i fratelli dei giocatori. Si elimini il problema riformando ...

Inter - Rakitic è il sogno estivo di Marotta (RUMORS) : L'Inter vuole rinforzare il centrocampo la prossima estate. Una volontà che sembrava già esserci a gennaio, quando i nerazzurri hanno provato a chiudere con il Cagliari l'acquisto di Nicolò Barella, con i sardi che non hanno voluto saperne però di cedere il proprio elemento migliore. I rossoblu, inoltre, hanno rifiutato anche un'offerta del Napoli da 35 milioni di euro più i cartellini di Rog e Ounas, mentre il Chelsea ha fatto solo un sondaggio ...

Inter - Mourinho vorrebbe tornare : Mendes avrebbe chiamato Marotta (RUMORS) : Nelle ultime ore si sta parlando spesso del futuro di Luciano Spalletti, bersaglio di numerose critiche dopo la bruttissima sconfitta dell'Inter contro il Bologna in casa, maturata grazie ad un gol di testa di Federico Santander. Il tecnico toscano dovrebbe restare sulla panchina nerazzurra sino al termine della stagione, ma è molto probabile che venga sostituto in estate, soprattutto nel caso in cui non dovesse riuscire ad ottenere il terzo ...

Dybala-Inter - Marotta punta al grande colpo estivo : i dettagli : DYBALA INTER– Paulo Dybala all’Inter? Fantacalcio, forse almeno per il momento. Occhio però al piano di Beppe Marotta, il quale sarebbe pronto a tentare il clamoroso affondo sull’argentino già a partire dalla prossima sessione di mercato estivo. La Juventus potrebbe aprire alla clamorosa cessione, ma solamente dinanzi ad un’offerta cash da circa 100-120 milioni di […] More

Inter - da Conte a Dybala : Marotta pronto a stravolgere tutto (RUMOR) : La crisi dell'Inter non riesce ad avere fine. Dopo essere stati eliminati in Coppa Italia ai quarti contro la Lazio ai calci di rigore, i nerazzurri hanno subito la seconda sconfitta consecutiva in campionato contro il Bologna e ora rischiano di essere risucchiati nella lotta per la zona Champions. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è terza in classifica con 40 punti, ma ora ha solo quattro e cinque punti di vantaggio rispettivamente su ...

Inter - la mossa di Marotta tra crisi e ammutinamenti "Spalletti? Il posto è saldo" : Le parole sono importanti. Hanno un peso e spesso possono spiegare benissimo una situazione. E c'è una frase pronunciata da Spalletti dopo la sconfitta contro il Bologna che merita di essere analizzata. "Sembra che per certi versi la squadra mi segua". Una frase che potrebbe, appunto dire tantissimo. Quel "sembra" e quel "per certi versi" non sono esattamente quello che ci si aspetta di sentire da un allenatore che ha il pieno controllo della ...

Marotta : "Spalletti non è in discussione - farà rialzare l'Inter" : Noi, che siamo gli attori protagonisti, dobbiamo capire lo stato d'animo di chi sostiene dei costi per assistere a degli spettacoli e, al di là del cuore, a volte vogliono immaginare la loro squadra ...

Inter - Marotta : 'Fiducia a Spalletti : Parma non è decisiva - ci sono ancora tanti punti' : della Croazia Zlatko Dalic, è stato Intervistato da Sky Sport sul momento della squadra: "Con Spalletti c'è stato un normale confronto che avviene al termine di ogni partita, quale che sia il ...

Inter – Da Conte ad Icardi - Marotta va dritto al punto : “non ho mai esonerato nessuno in carriera” : Marotta, a margine del premio Brera, affida ai giornalisti il suo pensiero sulle ultime prestazioni dell’Inter in Coppa Italia e in campionato Beppe Marotta, a seguito dell’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia e della sconfitta per mano del Bologna in Serie A, ha commentato il periodo difficile attraversato dalla squadra di cui è amministratore delegato. Dal ruolo di Spalletti messo in dubbio, fino ai contatti con ...

Marotta deciso : "Spalletti è solido al suo posto. Tocca a lui riportare l'Inter in alto. E lo farà" : "Spalletti in bilico? Ultimatum a Parma? Nossignori. La posizione del tecnico è molto solida. E' un allenatore di grande esperienza, ha già saputo affrontare e risolvere momenti di difficoltà e lo ...

Inter - Marotta 'La posizione di Spalletti è solida' : MILANO - 'Parma decisiva per Spalletti? Assolutamente no. Riconosciamo il momento difficile, ma la posizione del tecnico è solida'. L'amministratore delegato dell' Inter Giuseppe Marotta difende a ...