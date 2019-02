Inter | cori contro Napoli anche con il Parma | rischia una nuova squalifica

Cori Inter-Bologna - Gravina : “l’Intervento della parte buona del tifo è stato decisivo” : “Domenica scorsa, nei minuti finali di Inter-Bologna, ci sono stati dei buu razzisti. Con le condizioni precedenti ci sarebbe stata la squalifica della società, invece l’intervento della parte buona del tifo è stato decisivo: plaudo all’intervento del giudice sportivo perché ha voluto premiare il comportamento dei tifosi sani”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulle nuove norme introdotte. ...

Nessuna sanzione all'Inter per i cori : Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha poi deciso di non sanzionare l'Inter per i cori di discriminazione razziale dei suoi sostenitori durante il match con il Bologna perché ...

Serie A - giudice sportivo : 10 squalificati. Inter - niente multa per i cori razzisti : La 22ª giornata di campionato si è chiusa, ma tra pochi giorni, giovedì con Lazio-Empoli, si scenderà già nuovamente in campo. Il giudice sportivo ha annunciato le sanzioni per il prossimo turno. ...

Figc contro il razzismo "stop gara dopo 2 episodi"/ Modifica regolamento dopo cori a Koulibaly in Inter-Napoli : razzismo, Consiglio Federale Figc cambia il regolamento: 'stop gara dopo 2 episodi', non più 3. Modifiche dopo i cori a Koulibaly in Inter-Napoli

Cori razzisti - il sindaco Sala : “penalizzata la tifoseria Interista” : “Capisco il motivo della chiusura dello stadio, ma e’ stata penalizzata la tifoseria interista e i ‘buu’ poi si sono ripetuti altrove. Anche se questi ‘buu’ non sempre sono sintomo di razzismo, ma a volte sono dissenso rispetto a questo o quel giocatore”. Sono le importanti dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza ...

Napoli - Ancelotti rilancia : 'In caso di cori razzisti - Interrompere la partita' : Carlo Ancelotti non ha dubbi: in caso di insulti xenofobi chiederà l'interruzione della partita. Il tecnico del Napoli torna sui fatti di Santo Stefano a Milano, in occasione del big match...

Lazio-Novara - cori razzisti e antisemiti : partita non Interrotta : cori anche contro le forze dell’ordine Oggi Carlo Ancelotti lo ha detto in maniera chiara: «Il razzismo è un problema del calcio italiano, non del Napoli». Due ore dopo, allo stadio Olimpico di Roma durante Lazio-Novara sono partiti cori razzisti e antisemiti da una parte della curva biancoceleste. Né l’arbitro Abbatista né il delegato per l’ordine pubblico sono intervenuti interrompendo o chiedendo l’interruzione della ...

Fifa - Boban : 'Cori razzisti? Non si può fermare il calcio per un 1% di idioti. Lo Stato Intervenga come fece la Thatcher' : La Fifa deve pensare al calcio, non alla politica. Noi abbiamo certe idee, dobbiamo sviluppare il calcio globalmente. Addio al Mondiale per Club? Spero di sì perché non soddisfa nessuno. È una ...

Gravina su cori razzisti : Mazzoleni non poteva Interrompere la gara : Mazzoleni ha applicato esattamente la procedura prevista", aggiunge il n.1 Figc ospite a 'Domenica Sport' su Rai Radio1. "Ci confronteremo col ministero dell'Interno per capire se queste procedure, ...

Inter-Napoli - cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’UEFA : “preoccupati per questo incidente razzista” : anche l’UEFA dice la sua dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli contro Koulibaly: il comunicato stampa Un episodio davvero spiacevole, mercoledì sera, durante la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. I cori razzisti contro Koulibaly hanno scatenato infinite polemiche, costringendo anche la UEFA a dire la sua: “FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ...

Scontri e cori razzisti durante Inter-Napoli - Laura Boldrini : “Il campionato deve fermarsi” : "Non bastano più le espressioni di cordoglio per la morte, l’ennesima, di un tifoso fuori dallo stadio. Non basta più l’indignazione momentanea per i cori razzisti. Il campionato deve fermarsi. Fino a quando le società e le forze dell’ordine non avranno individuato, allontanato e sanzionato i gruppi razzisti e violenti. In uno stato di diritto non ci si può arrendere alla violenza", ha dichiarato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ...

Il comunicato dell’Inter sui cori razzisti dei suoi tifosi : La società ha preso le distanze dal comportamento di una parte del suo pubblico citando le origini del club e la storia della città di Milano

Inter-Napoli poteva essere sospesa per i cori razzisti contro Koulibaly? : Le regole Figc Le regole in questione fanno parte delle decisioni ufficiali della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, a corredo del regolamento dello sport del calcio, la traduzione italiana ...

Cori razzisti - punita l'Inter. Due turni di squalifica a Koulibaly e Insigne : E sia: in fondo i napoletani hanno il fuoco catartico dello spettacolare Vesuvio che li può lavare, agli irrisolti, ai barbari e ai razzisti non basterà tutta l'economica candeggina di questo mondo a ...