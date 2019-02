Infortunio Milinkovic-Savic | c’è la lesione!

calcioweb.eu

: RT @CalcioWeb: Infortunio #MilinkovicSavic, c'è la lesione! - clamark80 : RT @CalcioWeb: Infortunio #MilinkovicSavic, c'è la lesione! - CalcioWeb : Infortunio #MilinkovicSavic, c'è la lesione! - LazioNews_24 : Brutte notizie sull’infortunio di Milinkovic. Cardone: «Fuori almeno due settimane!» #sslazio #lazionews24 -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Al termine dell’allenamento odierno, il Coordiantore dello Staff Medico della Lazio, Dott. Fabio Rodia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky. “Il calendario è denso di appuntamenti importanti, infatti siamo prontamente al lavoro anche di domenica. Correa questa mattina si è allenato regolarmente al pari di Luis Alberto. Ciro Immobile ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra, ha già intrapreso un programma di recupero mirato e personalizzato, che viene monitorato quotidianamente. A breve il calciatore si sottoporrà ad un check strumentale per quantificare il suo rientro in campo. Siamo ottimisti ma anche prudenti in merito al suo rientro in campo: deve tornare al momento giusto ma anche nel modo migliore. Per quanto concerne Sergejnon ci sono buone notizie: il giocatore era stato sostituito giovedì nel secondo tempo della ...