Il supporto VR arriva in DiRT Rally 2 0 nel periodo estivo

Arrivano la registrazione video 4K a 60 fps e il supporto a Widevine L1 per POCOPHONE F1 : registrazione video 4K a 60 fps e il supporto a Widevine L1 Arrivano per POCOPHONE F1: sarà possibile ora godere dei filmati di piattaforme come Netflix e Amazon Prime video in alta risoluzione. L'articolo Arrivano la registrazione video 4K a 60 fps e il supporto a Widevine L1 per POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Microsoft To-Do per Android : arriva il supporto al multi-account : Microsoft To-Do, l’app di liste e promemoria sviluppata dai developer di Redmond, ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento numerato 1.45.98 per gli smartphone e i tablet Android. Changelog Aggiunto il supporto al multi-account. Fix di bug. "Movies we should watch together”, “Chores” or that “New job search” list —scared of accidentally sharing a list with your boss? We now support multiple accounts on Android (update 1.45), ...