Il Segreto | trame spagnole | Mauricio si rifiuta di fuggire in America insieme a Fè

Il Segreto - trame spagnole : il ritorno di Maria e Gonzalo - Alfonso ed Emilia rapiti : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Gonzalo tornerà a Puente Viejo per uccidere Donna Francisca, mentre Maria chiederà a Fernando di aiutarla a trovare i suoi genitori scomparsi misteriosamente in Francia. Gonzalo torna e spara a Donna ...

Il Segreto - trame : Fernando vuole porre fine alla vita di Gonzalo : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da più di sette anni sulle reti italiane. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane, si soffermano su Fernando Mesia interpretato da Carlos Serrano. L'uomo, infatti, dimostrerà di nutrire un attaccamento morboso per Maria, che lo porterà a prendere una decisione spiazzante nei confronti di Gonzalo. Il Segreto: Fernando ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando e Donna Francisca cadono nella trappola di Roberto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni spagnole in onda a febbraio in Spagna svelano che Raimundo aiuterà Fè a fuggire da Puente Viejo, mentre Donna Francisca e Fernando rimarranno vittime del loro stesso piano per colpa di Roberto. Il Segreto, puntate spagnole: Elsa e Alvaro si baciano Il vecchio locandiere scoprirà che il medico Alvaro ...

Il Segreto - trame spagnole : Fè accetta di andare in America da Prado e Rosario : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dall' 11 al 15 febbraio, svelano che Mauricio rivelerà a Raimundo che il dottor Alvaro ha aiutato Fè a fingere la sua morte. Per tale ragione il vecchio locandiere suggerirà a Fè di scappare lontano dal borgo iberico, mentre Godoy confesserà tutta la verità a Saul e Julieta: in questa occasione, spiegherà alla coppia di dover organizzare un finto funerale. Il Segreto, puntate spagnole: Raimundo ...

Trame Il Segreto : Fernando costringe Prudencio a cacciare dalla villa la moglie e Saul : Le Trame della soap opera iberica Il Segreto scritta da Aurora Guerra sono sempre più travolgenti. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi la serenità tra Saul Ortega e Julieta Uriarte verrà nuovamente ostacolata. A causare problemi alla coppia, dopo Raimundo Ulloa, sarà Fernando Mesia. Quest’ultimo, dopo aver accettato di far separare in modo legale Prudencio dalla moglie, inizierà a ricattarlo. Nello specifico il ...

Il Segreto - Julieta minaccia Fernando : anticipazioni trame dal 10 al 16 febbraio : Proseguono le storie di Puente Viejo, la cittadina immaginaria che fa da sfondo alle trame losche, alle cospirazioni e ai complotti che puntualmente vengono raccontati ne Il Segreto, la soap opera spagnola delle reti Mediaset. I nuovi episodi vengono trasmessi da domenica 10 febbraio a venerdì 15, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.30 trannche la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Il Segreto - trame al 15 febbraio : Julieta vuole assassinare Prudencio - Adela in pericolo : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti quanto andrà in onda da domenica 10 febbraio a venerdì 15 febbraio e dove scopriremo tutte le novità riguardanti i protagonisti di Puente Viejo. Molti i colpi di scena che attendono i telespettatori della telenovela ideata da Aurora Guerra nel corso della prossima settimna; in particolare vedremo che Julieta arriverà a scoprire il coinvolgimento di Prudencio nel presunto ...

Trame Il Segreto : Molero si rifiuta di fermare le attività illegali - Severo in difficoltà : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, si soffermano su Severo Santacruz interpretato da Chico Garcia. Il latifondista, infatti, farà la conoscenza di Eustaquio Molero, il proprietario delle miniere che versano liquami nocivi sui terreni de Las Lagunas. Il Segreto anticipazioni: Severo chiede aiuto a Saul Severo tornerà ad essere il ...

Anticipazioni Il Segreto trame iberiche : Fè potrebbe essere viva e tornare alla casona : Nelle puntate spagnole della soap Il Segreto a breve inizieranno a verificarsi alcune stranezze a seguito di una terribile morte. Le Anticipazioni ci svelano infatti che l'amatissima Fè morirà per mano di Faustino. La donna sarà soccorsa immediatamente da Mauricio che la porterà dal dottor Alvaro. Poco dopo, poi, il Goday dirà a tutti che la poverina è deceduta. E da questo punto in poi un mistero aleggerà su Puente Viejo, ecco perché. Il ...

Trame Il Segreto : Isaac chiede alla Laguna di abbandonare il borgo - lei rifiuta : Elsa diventerà uno personaggi di rilievo delle prossime puntate de Il Segreto, la soap iberica campione di ascolti di Canale 5. La ragazza, infatti, sarà disposta a tutto pur di rivelare la natura cattiva di Antolina ad Isaac, dopo aver scoperto del suo flirt con Jesus. Il Segreto, anticipazioni: Antolina uccide il padre di Elsa Dagli spoiler de Il Segreto si evince che la Laguna, grazie alla complicità di Consuelo, entrerà in casa della sua ex ...

Trame Il Segreto : Maria accusa Gonzalo del decesso di Esperanza e Beltran : La soap opera di origini spagnole Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di coinvolgere i telespettatori. Tra qualche mese sulla rete ammiraglia Mediaset ci sarà il clamoroso ritorno di Maria Castaneda. La figlia di Emilia e Alfonso si riaffaccerà nelle Trame dello sceneggiato quando il marito Gonzalo Castro inscenerà la morte di Francisca Montenegro. A gran sorpresa la nipote di Raimundo Ulloa farà una rivelazione ...

Trame Il Segreto : Julieta crede che Prudencio abbia ucciso Saul - Basilio perseguita Adela : Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da domenica 10 a venerdì 15 febbraio svelano che Elsa non riuscirà a perdonare la scappatella di Isaac con Antolina. Don Anselmo, nel frattempo, rimprovererà Dolores per aver messo in giro la voce che Don Berengario sia sposato con Magdalena. Il Segreto: Basilio s'intrufola nell'ospedale dove sta Adela Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Magdalena continuerà a credere che il prelato sia ...

Trame Il Segreto prossima settimana : Julieta vuole uccidere il marito - l’Ulloa scompare : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Scopriamo cosa rivelano che anticipazioni degli episodi settimanali. L’eroina di Puente Viejo, cioè Julieta Uriarte, dopo aver trovato una prova per dimostrare la colpevolezza del marito Prudencio Ortega sull’assassino di Saul, sarà intenzionata a vendicarsi. Raimundo Ulloa, invece dopo aver cercato in ogni modo di ...