Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia 4150 medici di famiglia in più

Omicidio Bani - il ministro della Giustizia chiede alla Tunisia di perseguire l'assassino : Ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha firmato la richiesta di perseguimento penale in Tunisia di Chaanbi Mootaz , colpevole in Appello per l'Omicidio della moglie Daniela Bani . Se ...

Dal ministro-poliziotto - al sottosegretario con il mitra. Così il governo Conte cede al fascino della divisa : Il premier Giuseppe Conte, di cui è nota la volontà di tenere un basso profilo, durante la visita del 5 febbraio ha indossato divisa e cappellino dell'esercito durante la visita al contingente ...

Accordo Lega-M5S : al ministro Savona la presidenza della Consob : Il Consiglio dei Ministri ha confermato la nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, mentre il ministero da lui finora occupato, quello degli Affari Europei, andrà ad interim al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.L'Accordo tra Lega e M5S su Savona alla ConsobI due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, hanno trovato l’Accordo per assegnare la presidenza della Consob all’attuale ministro per gli Affari Europei, ...

Accordo Lega-M5S : al ministro Savona la presidenza della Consob. Insorge il PD : Il Consiglio dei Ministri ha confermato la nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, mentre il ministero da lui finora occupato, quello degli Affari Europei, andrà ad interim al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.L'Accordo tra Lega e M5S su Savona alla ConsobI due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, hanno trovato l’Accordo per assegnare la presidenza della Consob all’attuale ministro per gli Affari Europei, ...

“Magistrati tutti di sinistra - lascino stare il ministro”. Diciotti - ai gazebo della Lega militanti salviniani all’attacco : “Prima è toccato ad Andreotti, poi a Craxi, poi a Berlusconi, ora a Salvini”. Questo il pensiero e le parole dei militanti della Lega, che tra ieri e oggi si stanno recando ai gazebo in quasi 2000 piazze italiane per raccogliere le firme a favore del ministro degli Interni nella vicenda della Diciotti e dell’autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. La paura è che “i magistrati sono tutti di sinistra e che ...

Salvini gioca (come Berlusconi) la carta del perseguitato : “Sono il ministro più denunciato e indagato della storia” : “Sono stato la persona che ha subito più processi, non solo in Italia, ma nel mondo e in ogni epoca. Sono l’uomo politico più perseguitato di tutta la Storia, di tutte le epoche del mondo”. Una pausa per lasciare suspense al pubblico. E poi: “Non sono comunque impensierito”. Non siamo ancora a questi livelli, ma a sentire – e vedere – Matteo Salvini nella sua domenica di campagna elettorale in Abruzzo ...

Il ministro Paolo Savona verso la presidenza della Consob : Nelle ultime ore resta sul tavolo del governo l'ipotesi del ministro degli Affari europei Paolo Savona alla presidenza della Consob. Un 'trasloco', che metterebbe d'accordo M5S e Lega, dopo le ...

Il ministro Paolo Savona verso la presidenza della Consob : Nelle ultime ore resta sul tavolo del governo l'ipotesi del ministro degli Affari europei Paolo Savona alla presidenza della Consob. Un 'trasloco', che metterebbe d'accordo M5S e Lega, dopo le ...

Il ministro Paolo Savona al vertice della Consob : E’ più di un’ipotesi. Sta per diventare certezza la nomina di Paolo Savona al vertice della Consob. Infatti sarà il

Ispezione a sorpresa del ministro della Salute al Policlinico Umberto I di Roma : Ispezione a sorpresa del ministro della Salute Giulia Grillo al pronto soccorso del Policlinico Umberto Primo di Roma. La ministra, che ha elogiato la grande professionalità del personale, ha preso ...

Omicidio Vannini - caos in aula alla lettura della sentenza : interviene ministro Bonafede : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha definito "inaccettabili" le parole pronunciate dal giudice Mario Lucio D'Andria, presidente della Corte d'Appello di Roma, e ha annunciato di aver già disposto tutti gli accertamenti del caso in merito alla frase sull'andare a farsi una passeggiata a Perugia pronunciata in aula. Il magistrato si è rivolto così a genitori e parenti di Marco Vannini che martedì lo hanno interrotto durante la lettura ...

Elisabetta Trenta - ministro della Difesa : "Sull'Afghanistan decido io" : "Ho agito secondo le mie prerogative, informando chi di dovere. È stato deciso di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro". Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un'intervista al Corriere della sera, conferma l'avvio della procedura per il ritiro delle truppe italiane in Afghanistan."I tempi - spiega - sono tecnici e competono al Comando Interforze. Siamo li da 17 anni, abbiamo avuto 54 morti, speso quasi 7 miliardi ...

Elisabetta trenta - ministro della Difesa : "Sull'Afghanistan decido io" : "Ho agito secondo le mie prerogative, informando chi di dovere. È stato deciso di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro". Il ministro della Difesa, Elisabetta trenta, in un'intervista al Corriere della sera, conferma l'avvio della procedura per il ritiro delle truppe italiane in Afghanistan."I tempi - spiega - sono tecnici e competono al Comando Interforze. Siamo li da 17 anni, abbiamo avuto 54 morti, speso quasi 7 miliardi ...

Il ministro dell'Interno austriaco che predica la superiorità della politica sulle leggi : Milano. Herbert Kickl, 51 anni, ministro dell'Interno austriaco, è l'uomo di punta della Fpö nel governo conservatore di destra-destra, guidato dal leader del partito popolare austriaco, Övp,, ...