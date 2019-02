Il Milan punta il quarto posto e sfida il Cagliari | il match su Sky

Milano. White punta su sostenibilità e nuovi percorsi orientati ai buyer : In occasione della prossima fashion week, White lancia il green project GIVE A FOK-us, per focalizzare l’attenzione su sostenibilità, innovazione

Mercato Milan : Saint-Maximin si avvicina - spunta il nome di Herrera (RUMORS) : Mentre il Milan di Gattuso si prepara alla gara di campionato di domenica sera contro il Cagliari (ore 20.30), Leonardo non smette mai di lavorare, nemmeno col calcioMercato chiuso, cercando di sondare il terreno per i colpi estivi. Già a gennaio la società rossonera era a caccia di un esterno di centrocampo, si erano fatti vari nomi nelle ultime ore di Mercato (da Romulo a Carrasco passando per Deulofeu) ma poi non c'è stata nessuna trattativa ...

Milano punta a garantire l’accesso al cibo sano e l’acqua potabile : L’obiettivo ultimo del ‘Food Policy Hot Pot’ è quello di abilitare processi innovativi risultati dall’incontro fra le cinque priorità della

Al via Milano Unica : riflettori puntati sulla sostenibilità : Milano, 5 feb., askanews, - E' la 'sostenibilità' il filo conduttore della 28eisma edizione Milano Unica, manifestazione punto di riferimento per il tessile e accessori dell'alto di gamma made in ...

Scialpinista di Milano morto travolto da una valanga sotto la punta Oilletta : Tragedia della montagna. Un uomo di 44 anni, residente nella provincia di Milano, ha perso la vita sotto una valanga.

Italia's Got Talent su TV8 e Sky Uno nella puntata di stasera sbarca a Milano : Le audizioni di Italia’s got Talent – il Talent show prodotto da Fremantle, in onda il 1° febbraio alle 21.15 su TV8 – arrivano a Milano. E, proprio alla conduttrice dello show del venerdì sera, Lodovica Comello è affidato il compito di aprire la puntata con una scintillante ed inedita performance dedicata al capoluogo milanese sulle note dell’intramontabile New...

Calciomercato - Milan : spunta il nome del genoano Romulo a centrocampo (RUMORS) : Il Milan ha bisogno di un ultimo rinforzo e i vari tentativi da parte della società e i vari nomi accostati alla squadra rossonera ne sono la prova. Si sta lavorando ancora per un esterno d'attacco, anche se le possibilità sembrano poche, a meno di un occasione low cost dell'ultimo minuto. Intanto, il Milan guarda anche in casa del Genoa, essendo in ottimi rapporti con il presidente Preziosi e dopo aver chiuso da pochi giorni l'affare che ha ...

Milan - per l'attacco spunta il nigeriano Osimhen (RUMORS) : Il giocatore nigeriano Victor Osimhen sarebbe vicino al trasferimento al Milan, che lo preleverebbe dallo Charleroi, squadra militante nel massimo campionato belga. Il Milan sta infatti attualmente rivedendo il proprio attacco in questa finestra di calciomercato (come testimonia la cessione di Gonzalo Higuain) puntando su giocatori più giovani, al fine di rendere la squadra nuovamente competitiva a livello internazionale. Un nuovo approccio di ...

Appuntamento con l’efficienza energetica : ritorna MCE in the citty a Milano dal 18 al 24 Marzo 2019 : MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 Marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di ...

Milan - rispunta Usmanov per il futuro del club rossonero : Il miliardario russo-uzbeko starebbe valutando se acquistare il club rossonero, una volta concluso il rilancio economico-sportivo da parte di Elliott. L'articolo Milan, rispunta Usmanov per il futuro del club rossonero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan e Napoli puntano la semifinale di Coppa Italia : il match su Rai1 : Iniziano stasera i quarti di Coppa Italia con la gara tra Milan e Napoli: chi passa il turno affronta la vincente di Inter-Lazio L'articolo Milan e Napoli puntano la semifinale di Coppa Italia: il match su Rai1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta Milan - contatti con Deulofeu. Intanto spunta Sarr : Lo stesso calciatore poi sarebbe felice di ritornare nel mondo rossonero, dove ha lasciato un ottimo ricordo di sé in soli sei mesi, da gennaio a giugno del 2017. Poi fece ritorno al Barcellona, la ...

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Milan - Leonardo punta sul ritorno di Deulofeu : Una vecchia conoscenza per regalare a Rino Gattuso l'esterno d'attacco che tanto desidera. Secondo 'TuttoSport', il Milan sarebbe al lavoro per un ritorno di Gerard Deulofeu , attaccante spagnolo che ...