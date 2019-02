Il Milan cancella il Cagliari  3-0 con Paquetá e Piatek  Il Diavolo torna quarto

Napoli-Samp 3-0 - pagelle / La psicologia paterna di Re Carlo cancella l’anomalia di Milano : MERET. La Samp è un fantasma che aleggia e che raramente prova a materializzarsi ma Meret non si spaventa mai. Unico sussulto, un tiro di Saponara al 61’ che para con comodo. Do you remember Saponara, dear Ilaria? Struggenti rimpianti dell’empolizzazione che fu – 6 Ti sei fatto distrarre da Saponara e hai passato sotto silenzio l’intelligente uscita dai pali (74’) a fermare Quagliarella, che già Maksimovic aveva un po’ contribuito a rallentare – ...