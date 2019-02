Il film della settimana | Green Book

All’inseguimento della pietra verde film stasera in tv 10 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : All’inseguimento della pietra verde è il film stasera in tv domenica 10 febbraio 2019 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:55. La pellicola d’avventura del 1984 vede alla regia di Robert Zemeckis con protagonisti Michael Douglas e Kathleen Turner. La trama racconta la storia della scrittrice di romanzi rosa Joan Wilder che insieme all’avventuriero Jack Colton va a caccia di una mitica e preziosissima pietra ...

NBA Sticker&Card Collection 2018-19 - 'Il film della NBA' : Nurkic vs. Spurs-Thunder : Continua la collaborazione di Skysport.it con la nuovissima "NBA Sticker & Card Collection 2018-19" di Panini, l'album delle figurine dedicato al campionato di basket più bello del mondo. Da quest'anno, oltre alla classica raccolta da 442 figurine, è nata una nuova sezione chiamata IL Film della NBA, composta da 24 figurine chiamate a raccontare le fasi salienti della stagione ...

Berlinale al via con il film della danese Scherfig 'The Kindness of Strangers' : Prende il via il 69esimo Festival del cinema di Berlino ad aprire la kermesse il film della danese Lone Scherfig e la prima mondiale del suo The Kindness of Strangers. Il commento di Fulvia Caprara. ...

Creed II - La Recensione dell'ottavo film della saga di Rocky Balboa : ... perché qui non si combatte solo per essere il migliore, ma per qualcosa che va oltre il semplice titolo di campione del mondo: questa è la grande sfida di Adonis Creed. Creed II Overall 3

Promo de Il Nome della Rosa su Rai1 - la miniserie farà dimenticare il film con Sean Connery? (video) : Il nuovo Promo de Il Nome della Rosa su Rai1 anticipa una versione più epica e meno dark rispetto al film con Sean Connery. Le immagini della serie kolossal prodotta da Rai Fiction, Palomar e Tele Muenchen Group riportano in vita il best-seller di Umberto Eco, uno dei classici della letteratura italiani più tradotti e venduti in tutto il mondo. John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville guida un cast stellare dove emergono i nomi ...

Lo Spiraglio filmFestival della salute mentale a Roma : Ancora pochi giorni per le iscrizioni - gratuite - per partecipare alla nona edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale, evento di corti e lungometraggi, che si terrà a Roma dal 5 al 7 ...

Alita – Angelo della battaglia : rilasciate nuove featurette dal film : Alita: Angelo della battaglia è l’adattamento cinematografica dall’omonimo manga di scritto e illustrato da Yukito Kushiro nel 1991. Ambientato nel 26a secolo, Alita (Rosa Salazar) è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, ...

'Il mare della nostra storia' - il nuovo film di Giovanna Gagliardo sulla Libia il 7 febbraio alla Casa del Cinema : Uno dei documentari più applauditi dell'ultima Festa del Cinema di Roma arriva il 7 febbraio in prima visione alla Casa del Cinema nell'ambito della rassegna ItaliaDoc. Si tratta de ' Il mare della ...

A rischio della vita film stasera in tv 3 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : A rischio della vita è il film stasera in tv domenica 3 febbraio 2019 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:45. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV A rischio della vita film stasera in tv: cast e scheda GENERE: azione / thriller ANNO: 1995 REGIA: Peter Hyams cast: Jean-Claude Van Damme, Powers Boothe, Raymond J. Barry, Whittni Wright, Ross ...

Eddie the Eagle Il coraggio della follia film stasera in tv 2 febbraio : cast - trama - streaming : Eddie the Eagle Il coraggio della follia film stasera in tv sabato 2 febbraio 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Eddie the Eagle Il coraggio della follia film stasera in tv: cast La regia è di Dexter Fletcher. Il cast è composto da Hugh Jackman, Taron Egerton, Christopher Walken, Tim McInnerny, Edvin Endre, Jo ...

Hilary Duff è Sharon Tate in un film sulla strage della Manson Family : Hilary Duff come Margot Robbie, entrambe nei panni (cinematografici) di Sharon Tate, tra le vittime della strage di Ocean Drive, compiuta nella villa di Beverly Hills del regista Roman Polanski da parte della Manson Family e di cui nel 2019 ricorre il 50° anniversario. Il film interpretato dalla Duff si intitola The Haunting of Sharon Tate, scritto e diretto da Daniel Farrands, già regista di pellicole horror della saga Amytiville, ...

Giornata della Memoria : 'Il bambino nella valigia' tra i film trasmessi il 27 gennaio : Il 27 gennaio è il giorno in cui negli Stati del mondo si celebra la Giornata della Memoria per commemorare le vittime dello sterminio degli ebrei d’Europa da parte delle autorità della Germania nazista. A cosa serve la Memoria? La risposta è tutta dentro una frase di Primo Levi: “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della Memoria”. In Italia e nel mondo sarà una domenica di eventi e anche ...