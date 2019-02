Il fake del finto giornalista che cavalca la polemica sulla vittoria di Mahmood

L’app fake di MetaMask può sostituire il contenuto della clipboard su Android : I ricercatori di ESET hanno scoperto sul Google Play Store il primo malware capace di sostituire il contenuto della clipboard di uno smartphone Android: questo agisce attraverso un'app fake di un servizio legittimo (MetaMask). L'articolo L’app fake di MetaMask può sostituire il contenuto della clipboard su Android proviene da TuttoAndroid.

Il marito di Kyenge - le citazioni (fake) di Di Maio : tutto il peggio della settimana : E poi gli scambi di cortesie tra Di Battista e Salvini, le lezioni di vita di Daniela Santanchè e le gaffe di Sanremo. Anche negli ultimi 7 giorni non sono mancate le sparate assurde. Leggetele tutte e date il vostro voto

Nel giorno del Reddito boom di visite al sito fake : di Antonio Atte Nel giorno della presentazione del portale web per richiedere il Reddito di cittadinanza è boom di visite per il sito fake. Oggi il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, insieme al ...

Fifa 19 TOTW 20 : scopri la nuova Squadra della Settimana! EA Sports Germania lo ha pubblicato in anticipo? Oppure è un fake? : Mercoledì 30 gennaio alle 16 EA Sports annuncerà il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Secondo alcune fonti EA Sports Germania avrebbe per errore anticipato di qualche ora la pubblicazione, anche se aumentano i sospetti che si tratti di un fake! Ecco i giocatori che, probabilmente, fanno parte del TOTW 20, la ventesima Squadra della Settimana della […] L'articolo Fifa 19 TOTW 20: scopri la nuova Squadra della Settimana! EA Sports ...

Elezioni Europee : il piano anti fake news di Google e il monito dell'Ue : Le Elezioni Europee si avvicinano, e per i big del web il pericolo fake news si fa sempre più concreto. Non è un caso che Facebook, già nei giorni scorsi, abbia annunciato un piano speciale per ...

Monito dell'Ue : Facebook e social facciano di più contro le fake news : La commissaria Ue al digitale Mariya Gabriel spiega che, nonostante i progressi fatti nell'ultimo mese, "è importante accelerare le misure". E chiede in particolare a Facebook di "allargare lo spettro" delle misure che richiedono trasparenza sulle campagne di pubblicità...

fake News - il monito della Ue : società hi-tech devono fare di più : Google - dice il rapporto - ha compiuto passi per migliorare la valutazione degli inserti pubblicitari e la trasparenza della pubblicità politica, ma gli strumenti a disposizione degli utenti contro ...

Microspie in chiesa : le confessioni diventano chiacchiere da bar. I fedeli scoprono tutti grazie a una fake news : Microspie in chiesa. Non è un pezzo di trama di un film di James Bond ma quello che è accaduto a Nardò (Lecce), nella chiesa di San Domenico. A riportare la notizia è La Gazzetta del Mezzogiorno. I segreti del confessionale? Violati. Gli abitanti di Nardò hanno cominciato a capire che qualcosa non andava quando le confessioni hanno cominciato a diventare di dominio pubblico, in pochissimo tempo. Da confessioni a chiacchiere da bar, in poche ...

Nardò - in chiesa avevano nascosto delle microspie : scoperte dai fedeli con una fake news : Tutto ciò di cui si parlava nella chiesa di San Domenico a Nardò (Lecce), incluse anche le confessioni, in poco tempo diventava di dominio pubblico. Così i fedeli per tentare di capire quanto stava accadendo hanno inventato una falsa notizia e ingaggiato un investigatore privato che ha scoperto delle microspie.Continua a leggere

Nardò - microspia nella sacrestia della chiesa : i fedeli la scoprono diffondendo una fake news : Tutto ciò di cui si parlava nella chiesa di San Domenico, incluse le confessioni, finiva in piazza. Così i fedeli hanno inventato una falsa notizia e ingaggiato un investigatore privato che Ha scoperto le cimici. Indagano i carabinieri

Il Governo del cambiamento e la fake news che la Francia sarebbe responsabile delle migrazioni dall'Africa a causa del franco CFA : L'economia di quel Paese fino all'inizio degli anni '70 si basava principalmente sull'esportazione e la lavorazione di prodotti agricoli come l'olio di palma, le arachidi, lo zucchero. Dopo che si è ...

Whatsapp - contro la diffusione delle fake news limita inoltro messaggi a 5 : Whatsapp scende in campo contro la propagazione delle fake news attraverso la sua chat. L'azienda, di proprietà di Facebook, ha annunciato l'imminente introduzione di un limite alle persone con cui si ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta le fake news della settimana : è vero che ci vuole garantismo verso Cesare Battisti? : Non si esulta per la cattura di Cesare Battisti, ci vuole garantismo nei suoi confronti, forse è stato condannato ingiustamente: sarà vero? Il primo novembre 2018, il Corriere della Sera titolava a tutta prima pagina: “Ue, pronta la procedura contro l’Italia: attesa la decisione il 21 novembre”. Era vero o no? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 17esimo appuntamento della seconda stagione di Balle ...

Usa - Mueller smentisce BuzzFeed. Trump : 'fake news nemiche del popolo' - : Il sito ha sostenuto che il presidente avesse ordinato al suo avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sul progetto per una Trump Tower a Mosca. Il procuratore ha definito "non accurate" le ...