Iene vegane protestano al ' Festival dell' Armonia'

la-riviera

: Iene Vegane a #Sanremo2019: “Al festival dell'armonia per dare voce a chi non ha voce” (video) - SanremoNews : Iene Vegane a #Sanremo2019: “Al festival dell'armonia per dare voce a chi non ha voce” (video) - robertaestop : #Animali #Grazie #IeneVegane a #Sanremo2019: “Al #festival dell'armonia per dare voce a chi non ha voce” (video) - … - robertaestop : #Animali #Grazie Le #Ienevegane” a due passi dal #Festival di #Sanremo, “Dare voce a chi non ce l’ha” -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Poche ore primaa finale del 69°di Sanremo, una decina di attivisti vegani'associazionehanno manifestato prima in Via Matteotti e poi davanti al Teatro Ariston per ...