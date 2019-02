I luoghi del film ' Il nome della rosa'

Risultati finali della 9ª edizione de 'I luoghi del cuore' : Stupisce la capacità degli italiani di reagire e unire le forze di fronte a emergenze ed eventi calamitosi , che - come nel caso del vincitore, o del Parco delle Rimembranze a Napoli , chiuso a fine ...

Cairo Montenotte - La Centrale SIPE di Ferrania tra i 'luoghi del cuore' 2018 : Cairo Montenotte. Una marea di voti: 227.847 voti, oltre 37.200 luoghi oggetto di segnalazione, 6.412 Comuni coinvolti , l'80,6% dei Comuni italiani, : tre numeri eccezionali che raccontano la forza ...

Dal Monte Pisano al fiume Oreto - i luoghi del Cuore FAI 2019 - la classifica. FOTO : Dal Monte Pisano al fiume Oreto, i Luoghi del Cuore FAI 2019, la classifica. FOTO Oltre 2 milioni di italiani hanno votato i Luoghi più amati d’Italia. In totale 37.200 quelli segnalati, che si trovano in 6.412 comuni diversi. Un catalogo della bellezza italiana che dimostra il profondo legame tra le persone e il territorio (IL ...

I luoghi del Cuore Fai : vince il Monte Pisano ferito nell’incendio del 2018 : Numero di votanti record per la nona edizione de "I Luoghi del Cuore" del Fai - Fondo Ambiente Italiano. A imporsi, nella classifica generale, il Monte Pisano che lo scorso settembre è stato devastato da un terribile incendio. Sul podio il fiume Oreto a Palermo e lo stabilimento termale di Porretta Terme.Continua a leggere

Monte Pisano primo dei luoghi del Cuore : E’ stata pubblicata oggi 6 Febbraio 2019 la classifica finale dei “Luoghi del Cuore” promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), dove tutti i cittadini hanno votato nei mesi scorsi i Luoghi che avrebbero voluto salvare. Foto di Andrea Pardini, divieto di riproduzione senza autorizzazione Classifica FAI 2019 Monte PisanoFiume OretoTerme di PorrettaSantuario della Madonna della CornamusaSito archeologico di Rasilia ...

I luoghi degli ultimi due episodi del Commissario Montalbano : Gratis Info utili I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina Notizie È in Moldavia la maratona tra le cantine più lunga del mondo Info utili Iran al femminile: cosa sapere se si ...

Dell'importanza delle barzellette sui luoghi di lavoro si è parlato anche a Davos : Vivere un clima disteso sul luogo del lavoro è la prima regola per un'azienda che funzioni. In uno dei panel dei lavori del World Economic Forum di Davos, è stato l'umorismo l'argomento di dibattito, e soprattutto la sua funzione all'interno di una comunità, ad esempio di lavoro. Ne ha parlato Christine Laurens, il cfo di AT Kearney, una società di consulenza di gestione globale americana che si concentra su questioni strategiche e operative dei ...

I 10 luoghi più felici del mondo : I 10 luoghi più felici del mondo La felicità è uno dei concetti più astratti e uno degli obiettivi primari di qualsiasi uomo. Nessuno ha una idea precisa di cosa essa sia, ma tutti conoscono molto bene la sensazione che essa ...

Mal’aria - qualità dell’aria da codice rosso : nel 2018 in 55 capoluoghi superati i limiti di Pm10 e ozono : Un anno da codice rosso per la qualità dell’aria: irrespirabile sia d’inverno sia d’estate. Con l’auto privata che continua a essere di gran lunga il mezzo più utilizzato: se ne contano 38 milioni e soddisfano il 65,3% degli spostamenti. Un paradosso se si pensa che un italiano su tre vorrebbe stare meno al volante. Eppure l’Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di motorizzazione (con una media di circa 65 auto ogni cento ...

Panama pronta per il raduno dei giovani : i luoghi dell'evento : Panama,, askanews, - La messa di apertura nel campo Santa Maria la Antigua, le confessioni al parco Omar e la veglia conclusiva a Metro Park. Tre i luoghi principali della Giornata Mondiale della ...

Puntata speciale de La Compagnia del Cigno il 21 gennaio con protagonista Amatrice - evento col cast nei luoghi del terremoto : Non è una come le altre la quarta Puntata de La Compagnia del Cigno il 21 gennaio su Rai1: oltre al racconto corale degli studenti del Conservatorio Verdi di Milano, protagonista indiscussa diventa anche Amatrice con le sue macerie. Colpita il 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter, con epicentro nella vicina Accumoli, Amatrice ha perso il maggior numero di vite umane durante lo sciame sismico che colpì il Centro ...

Sanremo : tutti i luoghi del Festival : Senza ombra di dubbio tra questi due luoghi si svolgono il maggior numero di iniziative e passeggiando si possono incontrare volti noti del piccolo schermo e del mondo della musica. Mentre si è in ...

63 luoghi comuni in 100 secondi : l'esperimento dello scrittore Massini : "Faremo un esperimento 'scientifico' per il bene di tutti: stiperemo in 100 secondi una tale quantità di luoghi comuni che - si spera - ne usciate talmente saturati da non usarli mai più". A Piazza ...