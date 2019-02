Honda - I primi trent' anni della NSX - VIDEO

quattroruote

(Di domenica 10 febbraio 2019) La Acura ha voluto celebrare con une con una serie di suggestive immagini accanto alla versione attuale i 30dal debuttoNSX. Era infatti il 9 febbraio del 1989 quando la supercar del brand di lussoera stata presentata al Salone di Chicago e un evento speciale si terrà proprio all'edizione 2019 dell'esposizione americana.Un nuovo metro di paragone per le supercar. Il lancio del 1989 fu l'anteprima mondialeNSX, commercializzata poi con il marchionel resto del mondo e prodotta esclusivamente in Giappone. Le soluzioni adottate per il progettoNSX erano per l'epoca assolutamente innovative e lanciarono una sfida ai nomi più importanti del mondo delle supercar: motore V6 con tecnologia VTEC in posizione centrale e struttura in alluminio avevano infatti dato vita a una sportiva veloce ma anche confortevole e pratica, senza complessi di ...