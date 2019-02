Higuain | ' Milan | il mio ciclo in Serie A era finHiguain | ' Milan | il mio ciclo in Serie A

Milan - Suso analizza il mercato : lodi ad Higuain e su Piatek e Paquetà “frena” gli entusiasmi : Milan, Suso si appresta a vivere una seconda parte di stagione da grande protagonista con i rossoneri che puntano alla Champions senza mezzi termini Lo spagnolo Suso crede fermamente nelle possibilità del suo Milan in chiave Champions League. Il mancino rossonero ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello sport della stagione della sua squadra, con un focus su alcuni uomini tra i più chiacchierati: Gattuso, Piatek ed anche Higuain, ...

Romagnoli : 'Juve? Sto bene al Milan - non c'è motivo per cambiare. Higuain...' : HIIGUAIN - 'Nessun peso, lo reputo ancora il più forte attaccante al mondo. Dispiace, lui ha fatto le sue scelte e ha deciso di andare via, le rispettiamo. E' un mio amico, se è felice per me va bene.

Milan - Scaroni applaude Gattuso : “trascina la squadra - ci fidiamo di lui. Higuain? Queste operazioni…” : Il presidente del Milan ha parlato in occasione dell’evento benefico organizzato da Alessandro Moggi, esprimendo il proprio punto di vista sulla situazione rossonera Il quarto posto attualmente in mano, con il terzo posto distante solo quattro punti. Il Milan sogna la Champions League, obiettivo primario della stagione rossonera. Spada/LaPresse Il presidente Scaroni si fida di Gennaro Gattuso, puntando sul suo carattere per ...

Ambrosini : 'Pesante che il Milan ceda Higuain : se non si va in Champions...' : Massimo Ambrosini, a Sky Sport, ha parlato così del Milan: 'Il Milan in rosa ha Cutrone che vive della grinta. Il Milan ha fatto due operazioni che devono portare il Milan in Champions, altrimenti la valutazione è di un altro ...

Milan - Scaroni : "Ora siamo squadra - merito di Gattuso. Higuain? Esperienza negativa per lui e per noi" : "siamo diventati squadra, questo è prima di tutto merito di Gattuso". Paolo Scaroni elogia il Milan e il suo tecnico in occasione dell'evento benefico 'United for Genova'. " Piatek ? Ha sempre fatto ...

Chelsea - Higuain ha già dimenticato il Milan : 'contento di lavorare un grande club. Sarri? Sa come trattarmi' : Prime parole di Higuain dopo l'arrivo al Chelsea, il Pipita dimostra di aver dimenticato in fretta sia il Milan che Gattuso Avvio non semplice con il Bournemouth, poi la splendida vittoria e la ...

Chelsea - Higuain ha già dimenticato il Milan : “contento di lavorare un grande club. Sarri? Sa come trattarmi” : Prime parole di Higuain dopo l’arrivo al Chelsea, il Pipita dimostra di aver dimenticato in fretta sia il Milan che Gattuso Avvio non semplice con il Bournemouth, poi la splendida vittoria e la doppietta arrivata con l’Huddersfield. Gonzalo Higuain comincia ad adattarsi al Chelsea, provando a dimenticare i sei mesi faticosi trascorsi con la maglia del Milan. AFP/LaPresse Il Pipita ha rilasciato la prima intervista in ...

Milan - senti Higuain : 'Sarri sa tirare fuori il meglio di me' : Per la cronaca la gara è terminata con il punteggio di 5-0: oltre al Pipita, Hazard con una doppietta e David Luiz hanno completato il tabellino. > Stuzzicato sulle differenze tra la Serie A e il ...

Milan - Suso : 'Piatek? Lui o Higuain - non mi cambia niente' : Suso , esterno offensivo del Milan , parla prima della sfida con la Roma a Sky Sport : 'Siamo in un buon momento, stiamo lavorando molto bene ma oggi incontriamo una squadra molto forte. Sappiamo tutti che la Roma ha grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà una sfida ...

Biasin esalta Higuain - i milanisti si ribellano - : Non è facile di questi tempi parlar bene di Higuain, neanche quando segna una doppietta. O almeno non è facile se ci si rivolge alla platea milanista, ancora avvelenata per il "tradimento" del Pipita. ...

L'ex Milan Higuain zittisce i critici : due gol da urlo a Londra - : Bollito? Non proprio. Gonzalo Higuain risponde ai critici , d'Italia e d'Oltremanica, , realizzando una doppietta da urlo nella partita del pomeriggio del Chelsea contro l'Huddersfield, valida per la ...

Retroscena Higuain : una rissa sfiorata dietro l'addio al Milan : Arrivato ai minimi storici, come scrive la Gazzetta dello Sport : 'I rapporti tra il centravanti e Leonardo vanno in frantumi. Autentiche sfide. Il passaparola dice che un giorno i due hanno ...

Milan-Higuain - la verità : dal gran rifiuto di Marassi alla rissa sfiorata con Leonardo : Nessuno aveva fatto caso a quella finestra lasciata aperta in estate. Sì, il diritto di riscatto di Higuain rimasto in sospeso, si è rivelato una trappola in cui sono inciampati tutti. Lui per primo, ...

Milan - Piatek San Siro è tuo! Higuain è già un ricordo : Krzysztof Piatek ha conquistato San Siro e lo ha fatto a suon di gol e non solo. Il centravanti polacco ha dimostrato a tutti, come se non fosse già chiaro, di avere ‘la fame’ del campione.Poco meno di una partita intera per conquistare tutti. Questo è quello che è accaduto a Krzysztof Piatek che ha spazzato via ogni dubbio circa il suo acquisto da parte del Milan. Nei giorni scorsi qualcuno ha parlato di rischio enorme corso ...