Ha ancora senso insegnare la politica? La scuola di Cacciari

Le settimane di sfilate hanno ancora senso? : Si reggono su meccanismi superati e arcaici e sono in crisi da anni: in particolare quella di New York, come ha raccontato Vox

Coppa Davis - ha ancora senso chiamarla così? Una competizione ultracentenaria snaturata. Format innovativo che cancella la storia : Nella scorsa estate, a Orlando, in tanti hanno sperato che la riforma della nuova Coppa Davis, tanto voluta dal gruppo Kosmos e dall’ITF con in testa il suo presidente Dave Haggerty, non avvenisse. Invece, complici anche alcuni provvedimenti che tanto hanno fatto discutere (non ultima una norma ad hoc che ha salvato il diritto di voto dell’ex vicepresidente Bernard Giudicelli, utile perché portava i pesanti 12 voti della Francia), ...

ancora bufera sulla Ferragni : "Ma il senso di quella giacca?" : Non c'è pace per Chiara Ferragni che, di nuovo, viene bersagliata dai suoi followers. Fino a qualche giorno fa è stata presa di mira per gli eccessi, anche un po' trash, della sua Luna di Miele alle ...

Ha ancora senso parlare di destra e sinistra? : Chi c’è andato più vicino, finora, è stato Giuliano da Empoli. Che in un’intervista a Steve Bannon pubblicata sul Foglio il 1 ottobre scorso si è spinto fino a dire “il cleavage principale oggi è questo, apertura versus chiusura, e non cancella ma rende certo molto meno rilevante il vecchio schema d