Guns N' Roses | Richard Fortus | forse la band lavorerà al nuovo album dopo l' estate

Slash dei Guns 'n' Roses non si ricorda più gli anni '90

Guns N'Roses : Axl Rose pubblica un nuovo brano dopo 10 anni : Novità in casa Guns N'Roses: dopo aver concluso il lungo tour Not In This Lifetime è infatti stato pubblicato un nuovo video ufficiale. Si tratta del brano Rock The Rock, nuova canzone pubblicata dopo 10 anni e cantata dal frontman Axl Rose. Il brano è andato in onda in occasione dello show televisivo New Looney Tunes, sul canale streaming Boomerang . ...Continua a leggere

Billie Joe Armstrong suona Neat Neat Neat dei Damned insieme a Duff McKagan dei Guns N’ Roses (video) : Chi conosce più da vicino il leader dei Green Day conosce senz'altro i Coverups, progetto parallelo che la voce di Basket case porta avanti per proporre cover di brani storici sul palco: in un video catturato durante uno show Billie Joe Armstrong suona Neat Neat Neat dei Damned insieme a Duff McKagan dei Guns N' Roses. Quest'ultimo ha partecipato come guest star, non facendo parte della formazione originale dei Coverups composta, per ...