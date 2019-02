Guardiola gioca a tennis con Sarri: City-Chelsea 6-0

ilnapolista

(Di domenica 10 febbraio 2019) La Wounded Knee delLa Wounded Knee del. Finché è una partita di calcio, è un massacro. Una partita che sembra tra due squadre di diversa categoria, una di quelle amichevoli estive. Non appena accelera, il Manchesterdiva in rete. Ne segna quattro in 24 minuti, poi si ferma; altrimenti finirebbe quindici a zero. Nella ripresa ne segna due, di meno non riesce a fare. E dire chefa anche esperimenti, non ha timore di schierare titolare Zinchenko terzino sinistro.si affida ai soliti, tranne Ross Barkley al posto di Kovacic. Finisce conche non dà nemmeno la mano aa fine partita.emula il suo idolo Francesco Moser che nel 1984 a Città del Messico migliorò il record dell’ora a distanza di pochi giorni. La sconfitta 4-0 in casa del Bournemouth era stata la peggior sconfitta dell’era Abramovich: mai i Blues, ...