Grecia Colmenares | figli | fidanzato ed età Chi è| Isola dei famosi

Tradito dalla Colmenares. Epica scenata di Vismara a Grecia : La puntata di domenica dell'Isola dei Famosi ha lasciato malumore in Luca Vismara, ex cantante di "Amici". Il naufrago si è sentito Tradito da Grecia Colmenares che, al primo giro di nomination, aveva ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio attacca Grecia Colmenares : “Fa escrementi ovunque - non usa il gabinetto” : La convivenza sull’Isola dei Famosi non è semplice, soprattutto poi se succedono episodi come quelli denunciati da Paolo Brosio nell’ultima puntata del reality di Canale 5. Il giornalista ha infatti nominato l’attrice Grecia Colmenares esasperato dal fatto che non usa il bagno ma preferisce fare i suoi bisogni dove capita. “Gliel’ho detto dieci volte di fare le pipì nel gabinetto” ha sbottato Brosio prima di ...

Grecia Colmenares - strategia svelata all’Isola? Alda senza freni - interviene Alba : Isola 2019, Grecia Colmenares sta recitando? Accuse nella terza puntata All’Isola dei famosi 2019 Alda D’Eusanio non guarda in faccia a nessuno e lo ha dimostrato anche in questa terza puntata del 3 febbraio. L’opinionista infatti non ha risparmiato Grecia Colmenares dalle sue critiche e sembra essere convinta che abbia una strategia chiara in mente. Tutto […] L'articolo Grecia Colmenares, strategia svelata ...

Isola il figlio di Grecia Colmenares dice mia madre mi ha abbandonato : L’Isola dei Famosi 2019 è iniziata da pochi giorni e già arrivano le prime indiscrezioni sui nuovi naufraghi, questa volta sarebbe finita Grecia Colmenares, l’attrice di telenovelas che negli anni 80-90. La Colmenares è finita nel mirino del gossip dopo le parole del figlio Gianfranco, che in un’intervista al settimanale “Grand Hotel” avrebbe dichiarato: «Mi ha abbandonato». Come riporta il sito Il Giornale, che riprende ...

Isola dei Famosi - le voci (clamorose) sul primo flirt in Honduras tra Maddaloni e Grecia Colmenares : Sono scoppiate le prime voci su un presunto flirt all'Isola dei Famosi. A rivelarlo quella presenza ingombrante al fianco di Marco Maddaloni. Stiamo parlando di Grecia Colmenares che da quando è approdata all’Isola dei Famosi 2019 è l’ombra del giovane judoka. Questa assidua vicinanza ha disturbato

Isola - spunta il figlio segreto di Grecia Colmenares : “Mi ha abbandonato” : Mentre Grecia Colmenares si sta mettendo alla prova sull’Isola dei Famosi, in Italia spunta il figlio segreto dell’attrice, abbandonato a 12 anni e poi ritrovato in seguito. Il giovane oggi ha 27 anni, si chiama Gianfranco Pelegri e ha rilasciato un’intervista a Grand Hotel, parlando del rapporto con la regina delle telenovelas. Unico figlio di Grecia, è nato dalla sua relazione con l’imprenditore Marcelo Pelegri. Dopo il ...

Grecia Colmenares troppo vicina a Maddaloni sull’Isola : la nipote è furiosa : Isola dei Famosi, Grecia Colmenares e Marco Maddaloni: parla Laura Maddaloni Ai telespettatori più attenti dell’Isola dei Famosi non è sfuggito il comportamento di Grecia Colmenares. Da quando è sbarcata in Honduras, l’attrice di telenovelas non fa altro che seguire Marco Maddaloni. Per Grecia il judoka è un vero e proprio “angelo custode” al quale chiedere […] L'articolo Grecia Colmenares troppo vicina a Maddaloni ...

Isola dei Famosi - lo sfogo del figlio di Grecia Colmenares : “Mia madre mi ha abbandonato : se ne è andata quando avevo più bisogno di lei” : “Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”. A dirlo è il figlio di Grecia Colmenares, Gianfranco, che, in un’intervista a Grand Hotel pochi giorni prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, ha parlato del suo rapporto con la madre. Oggi tra i due la situazione è “idilliaca”, in passato ci sono stati dei ...

Isola dei Famosi - il figlio di Grecia Colmenares : "Mia madre mi ha abbandonato" - la clamorosa confessione : Parla il figlio di Grecia Colmenares, la star delle telenovelas sudamericane degli anni '80 oggi naufraga all'Isola dei Famosi 2019. Gianfranco Pelegri oggi ha 27 anni e in un'intervista rilasciata al Grand Hotel ha parlato del burrascoso rapporto con la madre: "Mia madre se ne è andata proprio qua