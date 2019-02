Grandi opere sì | Andrea Dell' Orto | «Metropolitana e Pedemontana | facciamole»

Tav : Tria - 'l'Italia sia affidabile - sulle Grandi opere servono certezze' : ... la fiducia dei cittadini e degli investitori italiani e stranieri': lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista alla Stampa , in cui ha ribadito l'importanza della Tav:...

Non solo Grandi opere - per il governo si apre anche la vertenza auto : Dopo la Tav la politica industriale per l'auto. Il contenzioso tra Confindustria e governo si allarga e in entrambi i casi l'iniziativa parte da Torino, l'ex capitale dell'industria italiana che non ...

Tav - Salvini : Perché numeri prima a Parigi? Avanti su Grandi opere : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Edilizia : sì a Grandi opere - sciopero : 18.44 I sindacati del settore Edilizia hanno indetto uno sciopero generale di 8 ore e una manifestazione a Roma di tutti i lavoratori del comparto, il 15 marzo. "Per rilanciare il Paese occorre una politica industriale in grado di rilanciare l'intera filiera", scrivono Uil, Cisl, Cgil in una nota congiunta. Chiedono "di sbloccare le Grandi opere da Nord a Sud" e "una cabina di regia a Palazzo Chigi per riaprire i cantieri". "Abbiamo chiesto ...

Tav - Salvini boccia Di Maio : 'Grandi opere - nessuno stop. Piano Marshall per il rilancio' : Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande Piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all'apertura e allo ...

Tav - Salvini boccia Di Maio : «Grandi opere - nessuno stop. Piano Marshall per il rilancio» : Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata? «Ma figuriamoci. nessuno stop. Un conto sono le parole,...

Salvini : piano Marshall per Grandi opere : Non solo,ma "in un momento di rallentamento generale dell'economia,dalla Cina alla Germania", si deve "rilanciare su tutto con un grande piano su opere pubbliche,manutenzione di ospedali e scuole,...

Salvini boccia Di Maio sulla Tav : 'Grandi opere - piano Marshall' : Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all'apertura e allo ...

Salvini : piano Marshall per Grandi opere : 8.08 "Nessuno stop"sulla Tav,anzi "un grande piano Marshall sulle opere pubbliche": il vicepremier Salvini rilancia, in una intervista al Mattino,il progetto della Torino-Lione e assicura che il braccio di ferro con il M5S si risolverà."L'intesa si trova sempre"e come "è stato in questi otto mesi,sarà anche stavolta". Non solo,ma "in un momento di rallentamento generale dell'economia,dalla Cina alla Germania", si deve "rilanciare su tutto con ...

Salvini boccia Di Maio sulla Tav : 'Grandi opere - piano Marshall' : Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all'apertura e allo ...

Salvini boccia Di Maio sulla Tav : «Grandi opere - piano Marshall» : Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata? «Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole,...

Myrta Merlino umilia i Cinque stelle : "Io gelata? Questi sono i numeri sulle Grandi opere. Cosa dite adesso?" : "Buon giorno 5 stelle, avete detto che Stefano Patuanelli mi ha gelata. Gelata è troppo". Myrta Merlino con un video-messaggio dalla sua macchina postato su Twitter, risponde alle critiche del M5s: "sono rimasta spiazzata perché dice che non ci sono cantieri bloccati". Ma, sottolinea la conduttrice

Tav e Grandi opere - l'appello : "Sbloccate seicento cantieri fermi". La Mappa : Non vogliamo più tavoli tecnici al Mise ma politici per far ripartire un settore fondamentale per l'economia che, da solo, se ripartisse, potrebbe portare mezzo punto di crescita del Pil". I soldi ...

Grandi opere ferme al Sud - sprecati 11 miliardi di euro : Binari che portano verso il nulla. Strade che si perdono nelle campagne. Bacini idrici vuoti che pure sarebbero vitali in un'area dove la siccità la fa sempre più da padrone per...