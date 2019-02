Gossip e star | quello che è successo nel weekend oltre Sanremo

vanityfair

: Tra le tantissime celeb che hanno partecipato al party di Jennifer Aniston, una su tutte ha attirato l'attenzione:… - mtvitalia : Tra le tantissime celeb che hanno partecipato al party di Jennifer Aniston, una su tutte ha attirato l'attenzione:… - lia1139 : RT @Im_ImErUb: I fidanzati sono le persone migliori con cui fare gossip perché a loro non importa nulla di queste cose da femmine perciò pu… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) La lettera che Meghan Markle ha scritto a papà Thomas (e che adesso lui rende pubblica)Se Brad Pitt va alla festa per i 50 anni di Jennifer AnistonBradley Cooper: «Oggi che rivedo mio padre in mia figlia»Amy Schumer: «La gravidanza? Altro che front row alle sfilate»Cara Delevingne: «La prima volta in cui mi sono sentita bella? Quando qualcuno ha detto di amarmi»Harry e Meghan: «Il nostro grande e grosso royal baby»Le nozze segrete del «vampiro» Paul WesleyEcco perché i figli di Camilla Parker Bowles non si vedono (quasi) mai in pubblicoMentre sul palco di2019 trionfava a sorpresa Mahmood, a Los Angeles Brad Pitt si presentava alla festa di compleanno dell’ex moglie Jennifer Aniston. E non è l’unica cosa che è successa nelal Festival). Eccoche (forse) vi siete persi perché impegnati a cantare Rolls Royce. La lettera che Meghan Markle ha ...