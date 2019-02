Gli ospiti della quindicesima e ultima puntata de La Repubblica delle Donne Anteprima

“Che tempo che fa” – Diciassettesima puntata del 10 febbraio 2019 – Mahmood - Raffaele e Zingaretti tra Gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciassettesima puntata del 10 febbraio 2019 – Mahmood, Raffaele e Zingaretti tra gli ...

#QCC – Quelli che il calcio – Diciottesima puntata del 10/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Diciottesima […] L'articolo #QCC – Quelli che ...

#Sanremo2019 – Serata Finale del 09/02/2019 – La scaletta e Gli ospiti (foto). : L’attesa è finita. Il rito della settimana santa della televisione italiana si rinnova anche quest’anno, per la sessantanovesima volta. Tra chi non vuole perdersi un minuto, chi vedrà al massimo la Finale, chi qualche minuto in tutto e chi deciderà di navigare su altre reti, il Festival di Sanremo sarà, ancora una volta, nel bene e nel male, l’argomento di queste serate. E […] L'articolo #Sanremo2019 – Serata Finale ...

Sanremo 2019 - la scaletta della quarta serata : tocca ai duetti. I cantanti in ordine di apparizione e tutti Gli ospiti : La quarta e penultima serata del Festival di Sanremo sarà dedicata ai duetti. Torneranno a cantare sul palco dell’Ariston tutti e 24 i cantanti in gara, ciascuno accompagnato da uno o più ospiti, con cui presenteranno una versione rivisitata del proprio brano in gara. Tanti i nomi vip da Beppe Fiorello a Noemi e Cristina D’Avena, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Neri Marcorè e ancora Irene Grandi. Il super ospite della serata sarà invece ...

