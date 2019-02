Ciclismo - rivoluzione in Rai : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia… : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di Ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Ciclismo : Geraint Thomas sarà al Tour de France - ma non al Giro d’Italia : Geraint Thomas conferma alla BBC che prenderà parte al Tour de France, ma non al Giro d’Italia. Non vedremo, dunque, il gallese impegnato sulle nostre strade, dal momento che va alla caccia di allori su quelle transalpine. Thomas ha ammesso di avere un conto in sospeso con la corsa rosa, che per lui, nel 2017, è finita in modo particolarmente brusco, poiché una caduta ai piedi del Blockhaus causata da una moto gli impedì di continuare il ...

Calendario ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Ciclismo - Chris Froome : “Tornerò al Giro d’Italia. Le Olimpiadi 2020 saranno un obiettivo. Che giornata al Colle delle Finestre” : Chris Froome si sta preparando per affrontare al meglio una stagione molto ricca, l’obiettivo del suo 2019 è il Tour de France dove andrà a caccia del pokerissimo e alla vigilia del suo debutto in gara ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il capitano del Team Sky non difenderà la maglia rosa conquistata lo scorso anno grazie alla magnifica impresa nella tappa del Colle delle Finestre: “Decisione dura, molto ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Nibali e Aru possono vincere il Giro d’Italia - speriamo nel successo in una Classica” : La stagione di Ciclismo è appena incominciato con le prime gare tra Argentina, Australia e Maiorca ma è già tempo di pensare ai grandi appuntamenti. Il CT Davide Cassani ha fatto le carte al nostro movimento quando mancano poco più di tre mesi all’inizio del Giro d’Italia, c’è grande attenzione sulle nostre stelle come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Moscon, Elia Viviani e altri azzurri che vogliono fare bene in questo ...

