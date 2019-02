Freestyle | Mondiali 2019 | nel dual moguls si impongono Mikael Kingsbury e Perrine Laffont

Sci Freestyle - Mondiali halfpipe 2019 : Aaron Blunck e Kelly Sildaru in trionfo a Park City : A Park City (USA) si sono disputati i Mondiali 2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo non è mancato grazie alla classe degli atleti che hanno incantato il pubblico con le loro proverbiali acrobazie. MASCHILE – Lo statunitense Aaron Blunck si è confermato sul trono del Pianeta, il 22enne ha festeggiato di fronte al proprio pubblico grazie a una prestazione di assoluto spessore che è stata premiata con 94.20 punti. ...

Sci Freestyle - Mondiali moguls 2019 : Mikael Kingsbury trionfa per la terza volta ai Mondiali! Yulia Galisheva oro al femminile : Nella notte italiana si sono disputate le finali dei Campionati del Mondo 2019 di moguls, specialità dello sci freestyle. A Deer Valley (Stati Uniti) hanno conquistato la medaglia d’oro il leggendario canadese Mikael Kingsbury e la kazaka Yulia Galysheva, mettendo in mostra una run di livello stellare. MASCHILE – Semplicemente inimitabile. La carriera di Mikael Kingsbury si arricchisce di un nuovo capitolo, in cui il 26enne canadese ...

Sci Freestyle - Mondiali slopestyle 2019 : James Woods in trionfo - cancellata la gara femminile : James Woods è il nuovo Campione del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. A Park City (USA) il britannico ha vinto una gara tiratissima col punteggio di 86.68 ed è così riuscito a salire sul gradino più alto del podio iridato per la prima volta in carriera dopo il bronzo di due anni fa e l’argento del 2013. Il 26enne, che non vinceva una gara di Coppa del Mondo dall’agosto 2017 in quel di Cardrona (il pubblico italiano ...

Sci Freestyle - Mondiali aerials 2019 : Burov e Ramanouskaya vincono i titoli iridati : A Deer Valley (USA) si sono disputati i Mondiali 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo non è mancato nella nota località americana che ha ospitato la rassegna iridata di questa disciplina particolarmente emozionante. MASCHILE – Il russo Maxim Burov ha trionfato con un totale di 130.09, il 20enne aveva vinto le sue uniche gare di Coppa del Mondo proprio negli USA e il suolo americano è stato amico anche in questa ...

Sci Freestyle - Mondiali 2019 : Cina a caccia della tripletta negli aerials femminili - lotta aperta nella gara maschile : I Campionati del Mondo 2019 di sci Freestyle, in corso di svolgimento a Park City (Utah, Stati Uniti), sono entrati nel vivo con l’assegnazione delle prime medaglie nello skicross e nel big air, mentre domani sarà la volta degli aerials. Si preannuncia grande spettacolo in quel di Deer Valley, sede delle competizioni di aerials e moguls, con i migliori interpreti della disciplina a caccia del titolo iridato nell’appuntamento più ...

Mondiali di Freestyle – Tutti gli azzurri dello skicross in finale a Solitude : Partiti i Mondiali di freestyle: Deromedis e Zorzi strappano il pass per le finali di skicross maschile, avanti Fantelli tra le donne, oggi tocca a Silvia Bertagna nel big air Tutti in finale gli azzurri dello skicross ai Mondiali di freestyle cominciati nella tarda serata italiana di venerdì 1 febbraio. Oggi (ore 21 italiane) a Solitude vedremo di nuovo in pista Lucrezia Fantelli nella gara femminile e i giovani Simone Deromedis ed ...

Freestyle - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Mancano pochi giorni all’inizio dei Campionati del Mondo 2019 di sci Freestyle, in programma da venerdì 1 a domenica 10 febbraio a Park City (Stati Uniti d’America). Si preannunciano dieci giornate di grande spettacolo con i migliori interpreti globali delle varie specialità a caccia del titolo iridato nell’appuntamento più importante della stagione post-olimpica. L’Italia proverà a sorprendere con Silvia Bertagna nel big ...

Freestyle – Deromedis si distingue in Coppa Europa in vista dei Mondiali : Deromedis è dodicesimo nello skicross di Coppa Europa a Lenk: prova incoraggiante in vista dei Mondiali Altro buon piazzamento per il giovanissimo Simone Deromedis in Coppa Europa. Nella gara di skicross disputata a Lenk, in Svizzera, l’azzurro ha chiuso in dodicesima posizione dopo i settimi posti consecutivi centrati la settimana scorsa in Val Thorens. Il 18enne dello Sci Club Anaune si conferma così tra i migliori nel circuito, ...

Freestyle - Mondiali Solitude 2019 : i convocati dell’Italia. Silvia Bertagna il riferimento tricolore : Sono state rese note i convocati dell’Italia per i Mondiali di Freestyle in programma a Solitude (Park City, Stati Uniti). A guidare il gruppo tricolore ci sarà Silvia Bertagna che si esibirà nel big air e nello slopestyle. Giunta alla terza esperienza iridata, l’azzurra è senza dubbio la punta di diamante della squadra nostrana, avendo vinto la Coppa del Mondo di big air nel 2018 e vantando 1 vittoria, 4 secondi posti e 1 terzo ...