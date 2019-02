Francia | Tav e tenuta economica | i nodi che inquietano il Quirinale

L'incontro sulla Tav tra Italia e Francia slitta a data da destinarsi. La commissione Ue vuole una decisione prima delle Europee : L'incontro tra i due ministri si allontana, tra i tecnici non vi è stato alcun contatto e una soluzione si allontana. La prossima settimana il titolare del dicastero dei Trasporti Danilo Toninelli avrebbe dovuto discutere del futuro della Tav con la sua omologa Elisabeth Borne ma, per il momento, dagli uffici di Porta Pia la richiesta del faccia a faccia non è stata ancora inoltrata. E la scelta, da parte della Francia, di ritirare ...

La tensione Italia Francia corre sulla Tav : Le posizioni dei due paesi sulla Torino Lione sembrano inconciliabil. La commissaria Ue ai trasporti Violeta Bulc avverte: 'se sarà deciso lo stop i fondi saranno subito redistributi'

Francia - il portavoce del governo : 'Richiamo ambasciatore non è permanente. E' un messaggio' : 'Non è un richiamo permanente, ma era importante mandare un messaggio'. È quanto ha detto ai microfoni di Europe 1 il portavoce del governo francese, Benjamin Gruveaux, all'indomani della decisione ...

Tensione Italia-Francia - il portavoce del governo di Parigi : " Richiamo ambasciatore è un segnale" : Per farlo è necessario favorire e non rallentare l'economia di tutti i paesi africani, questo non è solo interesse dell'Italia, ma in primis dell'Africa, poi dell'Europa e di tutto il mondo". Quindi,...

Tav - migranti - Libia : tutti i dossier su cui l’Italia litiga con la Francia : Emmanuel Macron. (foto: Chesnot/Getty Images) La Francia ha richiamato a Parigi l’ambasciatore in Italia Christian Masset. Il ministero degli Esteri ha spiegato in una nota che la decisione è stata presa a causa degli “attacchi senza precedenti del governo italiano” e delle ingerenze dell’esecutivo nella politica d’Oltralpe. Il riferimento è all’incontro, avvenuto due giorni fa, tra il vicepremier Luigi Di Maio e alcuni rappresentanti dei gilet ...

Coppa di Francia - ottavi : Psg avanti a fatica contro il Villefranche : Il campione del mondo buca la difesa del Villefranche e serve due assist, che Diaby al 113' e Cavani al 119' devono solo spingere in rete a porta spalancata. È 3-0: sorridono gli assi, sorride Tuchel,...

Tav - analisi del dossier a Francia e Ue : alta tensione Lega-M5S : ... e ottusamente chiusi al futuro, non credano che il sistema dell'economia abbia la memoria corta'.

Tav - lite Salvini-Di Maio sul dossier. Toninelli : 'Andava consegnato prima alla Francia' : Battibecco nel governo sull'analisi costi e benecidi della Tav, consegnata ieri alla Francia. 'Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma? Io ...

Tav - consegnata l'analisi alla Francia : nel dossier di 80 pagine c'è il "no" : Il dossier di 80 pagine sulla Tav con l'analisi costi benefici è stato consegnato all'ambasciatore francese ieri poco dopo le 18. Non una dichiarazione di guerra ma quasi. Visto che le conclusioni, ...

Tav - lite Salvini-Di Maio sul dossier. Toninelli : «Andava consegnato prima alla Francia» : Battibecco nel governo sull'analisi costi e benecidi della Tav, consegnata ieri alla Francia. «Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Bizzarro che il dossier sulla Tav ce l'abbia la Francia e non io' : Magari quella era la vecchia politica', ha continuato Salvini a margine di una visita a Terni. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sul presunto scambio tra Lega e M5s Tav-autorizzazione a ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : "Bizzarro che il dossier sulla Tav ce l'abbia la Francia e non io" : Sembra furibondo Matteo Salvini dopo l'ultimo sgarro messo in atto da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che ieri 5 febbraio sono volati a Parigi per incontrare i gilet gialli. "Da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l'esame costi-benefici sulla Tav, ma ce l'hanno a

Tav - ministero : ‘Analisi condivisa prima con Francia e Ue - poi con Lega-M5s’. Salvini : ‘Bizzarro che Parigi veda le carte e io no’ : Il ministero dei Trasporti condividerà l’analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione prima con la Francia e l’Unione europea e poi con Lega-M5s. A confermare la posizione, già ribadita nei giorni scorsi, è lo stesso dicastero guidato da Danilo Toninelli. Che ha anche specificato: “M5s e Lega sono in perfetta simmetria informativa sul dossier”. In realtà la tensione tra i soci di governo rimane molto alta: “Io da ...

Tav - più costi che benefici per 7 miliardi. L’analisi del gruppo Ponti alla Francia : Ieri L’analisi costi e benefici sulla Torino-Lione è stata consegnata all’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset. Oggi, probabilmente, il documento sarà portato ai dirigenti che si occupano del dossier per conto della commissaria alle Infrastrutture, Violeta Bulc. Poi scenderanno in campo i ministri. Il dossier resta secretato ma ieri hanno...