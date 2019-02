Foibe | Zaia | ricordo vale sempre

Foibe : Gruppo Zaia - Regione Veneto sospenda contributi ad Anpi Rovigo (2) : (AdnKronos) - “C’è poi da considerare che gli iscritti che hanno effettivamente combattuto durante la Resistenza sono pochissimi – osserva Sandonà - Quella che era nata per portare avanti i valori della Liberazione dal nazifascismo e per tramandare la memoria di un determinato periodo storico del no