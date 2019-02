Foibe | Tajani | “Negazionisti sconfitti dalla storia”

Foibe - Salvini e Tajani a Basovizza : 8.48 Salvini e Tajani celebrano insieme a Basovizza, vicino a Trieste, il Giorno del Ricordo delle Foibe, le cavità naturali del Carso in cui finirono migliaia di persone durante e dopo la seconda guerra mondiale. Una ricorrenza ricordata ieri dal presidente Mattarella, in una cerimonia al Quirinale. Cerimonie sono in programma in varie città.