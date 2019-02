Foibe | il ricordo che divide 

Foibe - il giorno del ricordo. La memoria spaccata : Il 10 febbraio 2007 il presidente Giorgio Napolitano " celebrando il " giorno del ricordo " in memoria delle vittime delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, istituito per legge durante il ...

Foibe ed esodo italiani d’Istria e Dalmazia : il Giorno del Ricordo : Il Giorno del Ricordo viene celebrato anche a Roma con un programma di iniziative fino al 15 febbraio, per ricordare

Giorno del ricordo - le Foibe : perché c’è ancora chi le nega e i libri di scuola ne parlano superficialmente? : Le foibe sono concretamente delle cavità naturali presenti sul Carso. Il nome deriva da un termine dialettale giuliano, che a sua volta deriva dal latino fovea, ovvero fossa o cava. Furono due i momenti in cui, durante la Seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, le foibe divennero teatro di vere e proprie esecuzioni di massa, quando i partigiani comunisti del maresciallo Tito vi gettarono migliaia di persone, colpevoli ai loro occhi ...

Foibe - Mattarella : 'No ai negazionismi'/ Giornata del Ricordo - Meloni : 'Revocare l'onorificenza a Tito' : Foibe, Giornata del Ricordo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto al Quirinale per commemorare le vittime delle stragi.

Giornata del Ricordo - Mattarella : “Foibe furono capitolo buio della storia. No ai negazionismi. Preservare ideale europeo” : Celebrare la Giornata del Ricordo “significa rivivere una grande tragedia italiana”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per commemorare la tragedia delle Foibe, definita “un capitolo buio della storia nazionale e internazionale”, che” causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente”. Mentre, infatti, sul territorio italiano “la conclusione del conflitto ...

Foibe - domani il "Giorno del ricordo" : manifestazioni in tutta Italia : Foibe, domani il "Giorno del ricordo": manifestazioni in tutta Italia Istituito nel 2004, ha l'obiettivo di tenere viva la memoria delle vittime nel secondo dopoguerra sul confine orientale, e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre in seguito all'avanzata dell'esercito di ...

Mantova. Domani il ricordo delle vittime delle Foibe : Domani, 10 febbraio, giornata dedicata al ricordo delle vittime delle Foibe. Anche a Mantova, Provincia e Comune in collaborazione con

Roma - tante attività per il Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe : Sarà inoltre presentata l'inchiesta sulla storia sociale e politica dell'Istria negli ultimi cinquant'anni: Istria. Il diritto della memoria di Anna Maria Mori. Ingresso libero.

Foibe - Giorno del ricordo 2019 : storia e commemorazioni : Foibe, Giorno del ricordo 2019: storia e commemorazioni Viaggio nel magazzino 18 di Trieste, l'antico scalo dove giacciono da settant'anni le masserizie degli esuli istriani, fiumani e dalmati Parole chiave:

Giorno del Ricordo : domenica 10 febbraio si ricordano le vittime delle Foibe e l'esodo di Istriani - Fiumani e Dalmati : In occasione di questa giornata i Comuni della città metropolitana organizzano diverse iniziative: incontri pubblici, presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali. Il programma ...